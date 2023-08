La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, dijo hoy que el impacto de la devaluación sobre el costo de la generación energética ronda el 10%, y que está en estudio trasladar ésto a la factura del segmento de altos ingresos.



"El impacto de la devaluación en el costo de generación energética es aproximadamente el 10%; vamos a hablar con el ministro (de Economía) Sergio Massa para ver si esto se traslada a factura solamente para el segmento de altos ingresos o hay algún tipo de actualización, eso está en estudio", afirmó Royon esta mañana en declaraciones a Radio Universidad de Córdoba.



Sostuvo que pese al impacto de la devaluación, "con el primer tramo del gasoducto (Néstor Kirchner) hay una baja en el costo de generación al poder utilizar más gas proveniente de Vaca Muerta". "En concreto, del valor que veníamos trayendo el aumento es sólo de aproximadamente un 10%", remarcó.



Por otra parte, se refirió al congelamiento de los precios de los combustibles y afirmó: "Confiamos que todo el sector lo haga, ése fue el acuerdo que hemos arribado; el Estado nacional puso una parte de beneficios impositivos".



"Entendemos que hasta el 31 de octubre no debería haber nuevos aumentos de combustibles y confiamos que el sector lo cumpla", agregó.



En este contexto, Royon comentó que participará hoy junto con Massa del lanzamiento de la obra de reversión del Gasoducto Norte, al tiempo que destacó el impulso que se está dando a proyectos de energías renovables.



"Firmamos un convenio para la refuncionalización de Río Grande, un proyecto emblemático en la Argentina en materia de energía hidroeléctrica; también firmamos once proyectos de energías renovables", señaló.



"Hicimos una licitación de energías renovables que fue un éxito -agregó-, salimos a buscar 600 megas y recibimos propuestas por 2.000 megas, entre los proyectos adjudicados había once proyectos de fotovoltaicos, de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de biomasa y biogás, y entre ellos también un proyecto que genera energía a partir de residuos sólidos urbanos".



"En provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta los biocombustibles son un sector con mucho potencial, con la potencialidad de generar empleo rural y de agregar valor a nuestros granos", afirmó.



Detalló que "hemos estado trabajando, llamando a nuevos proyectos de bioetanol, facilitando líneas de crédito a tasa subsidiada de capital de trabajo para el sector del biodiesel, actualizamos los techos de todos los biocombustibles".



"Entendemos que la Argentina tiene que aprovechar las bioenergías y biocombustibles en el marco de su plan de transición energética", concluyó.