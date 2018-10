Andrea del Boca estuvo con Luis Novaresio en el programa Debo Decir, donde en compañía de su abogado reiteró su inocencia en la causa por fraude, donde se la investiga por irregularidades en convenios de firmados con la Universidad de San Martín (USAM), por más de 340 millones de pesos, un 10 % del cual habría percibido la productora de Del Boca para realizar la producción que protagonizaba la hija de la actriz, Anna Chiara Del Boca.

“Deberíamos hacer un mea culpa los que estamos en los medios sobre cuánto hemos colaborado en hacer la grieta“, aseguró Del Boca, quien destacó que “hoy en día todo se divide entre si uno es actor K o no K. No es así, todos tenemos derecho a tener una posición, eso es una democracia. No la estamos pasando bien, suena como a ‘distraigamos lo que está pasando’ con cosas como lo mio“.

La actriz, que resaltó que fue convocada por el ministerio de Planificación por su trayectoria en la actuación, donde ya lleva cinco décadas de trabajo, aclaró: “Yo cedí los derechos internacionales al BACUA. Lo que quería el Estado, a través del BACUA (Banco Audiovisual de Contenido Universal Argentino), donde yo hice solo 146 de más de 5 mil horas. El BACUA pertenece al ministerio de Planificación, que era el que colocaba las antenas de TDA y tenía que proveer la ficción. En algunos casos era con pantalla y en otros era el proyecto sin pantalla“.

En cuanto a la modificación de su accionar, Del Boca explicó que su postura se debe a que “tenía el patrocinio legal del doctor Fontán Balestra que me había pedido silencio, que no hablara en los medios, judicialmente no le gustaba que se hablara o que se mediatizara, lo cual entendí y creí. Pero bueno, llegó un momento en que necesitaba un cambio. Me pasaron muchas cosas en el plano personal, con la muerte de mi padre, y en base a eso decidí sacarme el bozal, me encontré con el doctor (Juan Pablo) Fioribello con el cual si bien no tenemos la misma idea política, si se quiere, sí tenemos la misma idea de buscar la verdad“.

Del Boca, quien confesó sentir “impotencia” por el momento que le toca atravesar aseguró: “Nunca fui amiga de De Vido ” y explicó que hace tres años que no tiene ingresos monetarios y que sus hermanos son quienes la ayudan.