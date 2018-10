El último fin de semana Elisa Carrió tiró de la cuerda como no lo había hecho desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. "Siempre dije que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", se plantó la socia fundadora de la coalición gobernante, en lo que fue su primera advertencia directa al Jefe de Estado.

"Lamento que la doctora Carrió haga esta manifestación", dijo anoche Daniel Angelici, presidente de Boca, vicepresidente de la AFA y amigo de Macri desde hace muchos años. "No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos", continuó en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.

En un evento organizado para la presentación del libro El origen de Mariana Zuvic, la líder de la Coalición Cívica había planteado que Macri "o se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio". "Si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos… Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis", disparó.

Tras el ultimátum de la diputada, Angelici se defendió: "Mezcla todo, barrabravas, dirigentes… realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos".

Y siguió: "Yo no estoy en el Gobierno, soy presidente de un club. Soy amigo del Presidente, compartimos la pasión por el fútbol y por Boca. Ella es una parte importantísima de una coalición de gobierno y yo soy un dirigente deportivo".

"Cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente Macri tenga que hacerlo, porque no soy parte del Gobierno ni tengo vocación de serlo", insistió.

También se detuvo a responderles a quienes lo señalan como un operador judicial del oficialismo. "Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera. No conozco los tribunales; soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen 'operador', yo los miro y me río", dijo.

El presidente de Boca fue enfático al aclarar que no mantiene ningún vínculo con el Gobierno. "Estoy alejado totalmente, me parece que uno tiene que aportar desde donde le toca —explicó—. Tengo que tratar de mejorar el fútbol argentino. En Boca lo logramos, en la AFA estamos en un proceso que cuesta más, hay muchas cosas para mejorar. Me alejé, tengo una relación muy franca (con Macri), le dije que priorizo a mi familia, a mis hijos, antes que todo".

Además, respaldó al ministro de Justicia Germán Garavano, quien días atrás expresó que "no es bueno que se pida la detención de un ex Presidente" y de esa manera desató la furia de Carrió. "No lo interpretaron bien, cuando habla de las prisiones preventivas y los presidentes… yo creo que sería triste como país, pero no depende ni de Germán, ni del Gobierno ni de la Cámara de Diputados, depende de la Justicia si alguien tiene que quedar detenido o no", indicó Angelici.

Sobre el caso de Cristina Kirchner, opinó: "Si ha cometido algún ilícito, está comprobado y tiene una sentencia, tiene que ir presa como cualquier argentino".

El dirigente aseguró que hoy CFK "representa a una parte importante de la sociedad". "Tenemos que dejar de dividir, yo tengo muchos amigos que hoy votarían a Cristina nuevamente, y sin embargo puedo sentarme y discutirlo", contó Angelici, quien destacó que durante la presidencia de Néstor Kirchner "se hicieron cosas interesantes" y consideró que "12 años es malo para cualquier institución y mucho más para un país".

Durante el reportaje, Angelici se refirió además a la difícil situación que atraviesa la Argentina y respaldó el rumbo elegido por Macri. "Muchos argentinos están pasando dificultades, no la están pasando bien. Uno entiende de dónde venimos, de tantos subsidios… No se puede seguir viviendo de prestado, si no te ajustás a un presupuesto no hay país que resista", argumentó.

Y prosiguió: "Es una transición dolorosa que estamos pasando, pero vamos a salir todos juntos mirando hacia un lado con una persona como líder del proyecto, todos los argentinos por un país más justo y más equitativo".

Para Angelici, al Presidente "se le está haciendo más difícil de lo que pensaba". "Le tengo confianza porque en Boca hizo cosas maravillosas, transformó un club y fue un gran presidente. En la Ciudad también tuvo años difícil y fue un gran jefe de Gobierno y aspiro a que pueda ser un gran Presidente", comentó.

Sobre la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema, comentó que "no la esperaba" y valoró "la alternancia". "Debería haber un sistema que fuera rotativo, como en muchos países del mundo, creo que es bueno", dijo.

En otro tramo de la entrevista, señaló que el jefe de Gabinete Marcos Peña "es el hombre de confianza de Mauricio". "Lo quiere muchísimo, tiene mucha capacidad. Es la persona a la que Mauricio deposita toda su confianza. Le pone muchas horas a esto. Se puede equivocar, pero ha tenido muchos aciertos", destacó.

Angelici está convencido de que Macri debe ser reelecto en 2019. Y del mismo modo que cree María Eugenia Vidal debería seguir al frente de la provincia de Buenos Aires. "Está haciendo un gran trabajo en una provincia que es difícil, inviable por la población, la extensión territorial, las desigualdades y los recursos. Está haciendo algo maravilloso y con mucha valentía", ponderó.

Afiliado a la UCR desde 1983, el dirigente reveló que, después de una eventual reelección de Macri, le gustaría trabajar junto a algún correligionario para que el radicalismo vuelva a la Casa Rosada. Y no tuvo problema en deslizar algunos nombres: "Lousteau es joven, tenemos a Cornejo en Mendoza, "Pechi" Quiroga en Neuquén… Alguno va a haber".