En diálogo con Radio 10, Aníbal Fernández habló sobre la situación política actual. Respecto de la unidad dentro del Frente de Todos sostuvo: "A mí no me preocupa que haya discusiones entre Cristina y Alberto, están en juego los intereses de un pueblo".

#AUDIO �� | "A la derecha le importa un carajo lo que sucede en el país", @FernandezAnibal a @pabloladaga �� https://t.co/gWLr599KO1



"A la derecha le importa un carajo lo que sucede, total sacan ventaja de sus propios intereses. Entonces agarran para el lado que le importe y no para el lado que tenga que ver con una concepción ideológica, sobre todo una derecha tan berreta como la argentina", manifestó polémico Fernández. "La derecha se ha acostumbrado a generar políticas mentirosas, empezando por Mauricio Macri" reflexionó y añadió "tienen la vara de la moral pero con la bragueta abierta, ¿Qué moral puede tener Mauricio Macri? nunca gasto un peso bienhabido".

"El pueblo debe darse cuenta quienes son los que quieren lo mejor para ellos", expresó respecto de las políticas oficialistas. "El Gobierno Nacional esta encontrando soluciones frente a las cosas que suceden, es un Gobierno Peronista, lo va a lograr".

"Tenemos que seguir trabajando para que el pueblo argentino salga adelante, con la mesa de los argentinos no debemos meternos", sostuvo respecto de las dificultades económicas que atraviesa la población: "Puedo no comprarme una zapatilla, una camisa, pero dejar de morfar, eso si que no puede suceder en Argentina", concluyó Fernández.