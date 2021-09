El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, opinó sobre un debate que viene creciendo en los últimos años por el tema de la inseguridad: el uso de las pistolas Taser. Para el nuevo funcionario nacional "Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad".

La polémica por este instrumento policial volvió a la escena pública en el último tiempo luego del brote psicótico del cantante “Chano” Moreno Charpentier que terminó baleado por un efectivo luego de que el músico lo atacara.

En una entrevista con radio La Red, a Aníbal Fernández le consultaron qué iba a hacer con las pistolas Taser que había comprado Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de este instrumento, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. “¡Qué pregunta horrible, porque la respuesta que se me ocurre sería horrible..!”, fue la particular respuesta del nuevo ministro.

"No se puede usar. La Argentina no está preparada para eso. No, decididamente no", reiteró el funcionario. Anteriormente, ya había criticado a Bulrrich por sus medidas para combatir el narcotráfico en Santa Fe: "Si hay algo que no sé yo en mi vida es qué hizo Bullrich, así que con ella compararlo es cero".

En esa línea, continuó: "Yo sé lo que quiero hacer yo, y para eso lo convoqué al gobernador, y para eso charlamos con los hombres de la fuerzas, para que nos digan la visión al respecto. No sé qué hizo esta mujer ni estoy interesado en averiguarlo. Yo no he visto nada que haya hecho ella que ande bien, y por eso prefiero hablar con los hombres de la fuerza que son serios".

"Mi rol anterior terminó el 8 de julio de 2009. Nunca se detuvieron tantas bandas, Tantas cosas que hemos hecho nosotros en delitos complejos. ¿Hizo alguna ella en su gris tarea?”, apuntó Aníbal Fernández.

La polémica por las pistolas Taser no sólo generó grieta entre el oficialismo y la oposición, sino que también hubo distintas posturas dentro del Frente de Todos. Es que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó en varias oportunidades a antecesora de Aníbal, Sabina Frederic, por tener la misma postura que ahora tiene Fernández, lo que puede generar un conflicto en puerta.

Fuente: Perfil