El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió hoy en defensa del presidente Alberto Fernández y sostuvo que el mandatario "hizo una gestión brillante", pese a que "durante los últimos dos años no han parado de tirarle piedras".



Durante una visita a Santiago del Estero, el ministro volvió a remarcar, ante la decisión del primer mandatario de no buscar su reelección, que "no se puede bajar de lo que no se subió nunca", ya que "él entendió que no tenía que hacerlo y ya está hecho".



El funcionario, que lanzó junto al gobernador Gerardo Zamora las jornadas sobre ciberseguridad, sostuvo que "durante los últimos dos años no han parado de tirarle piedras al Presidente; agravios, insultos, menoscabos, siempre un gesto de esas características".



"La gestión que hizo fue brillante, salvo que no pudo resolver todavía el tema de la inflación, que es algo que más impacta en el bolsillo de los trabajadores, de nuestros viejos, nuestras mujeres embarazadas, nuestras personas con discapacidad", añadió. "Encontramos un país prendido fuego y lo dio vuelta", sostuvo, y precisó que "resolvió el tema con los tenedores de bonos, el default en pesos, el tema del FMI, bajó la desocupación".



"Puedo darles mil razones y ustedes me dirán 'con lo que cobro no llego a fin de mes' y tienen razón, entonces quizás sea eso lo que lo llevó al Presidente a decir 'trabajo el tiempo completo hasta fin de año, no puedo estar en campaña y que sea otro que vaya con este tema'", abundó.



El ministro de Seguridad añadió que "el Presidente intrínsecamente tiene el derecho, habiendo sido Presidente de la Nación, de volver a presentarse para la elección, con lo cual no se puede bajar de lo que no se subió nunca, él entendió que no tenía que hacerlo y ya está hecho", dijo Fernández.



"El partido (Frente de Todos) deberá encontrar la forma para que vayamos a una PASO y los candidatos que entiendan que puedan concitar la atención del electorado se presenten; y una vez que votemos los votos uno por uno, como suele ser en estos casos, sabremos quienes son los que van a representar a nuestra fuerza", consideró.



Consultado sobre una lista de unidad, manifestó que "sería el tipo más feliz del mundo si eso se pudiera lograr; para eso habrá que buscar la figura de consenso, todavía yo no la veo, entonces si mañana encontramos un hombre o una mujer de consenso y vamos todos juntos, qué felices que seríamos, pero no veo a nadie todavía".



Pero indicó que "si eso no está, habrá que ir a una PASO y contar los votos al fin del día".



Acerca de la falta de acuerdo, Fernández indicó: "El consenso es si nos ponemos a hablar del tema, no importa de dónde vengamos, sino a dónde queremos ir; el objetivo que estamos planteándonos es bueno, óptimo y podemos hacer tareas conjuntas para llegar a ese punto, a lo mejor se puede llegar a un consenso".