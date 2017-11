El fin de semana, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández intentó visitar a Julio De Vido en el penal de Marcos Paz pero no logró ingresar. Le faltaba parte de la documentación requerida. "Quien me quiera visitar que venga", había dicho el diputado sin fueros del FPV en una invitación a sus ex compañeros de gabinete.

A pesar de que Aníabl no puedo entrar, De Vido le agradeció la visita desde su cuenta de Twitter que ahora administra su familia.

Agradecemos la visita del compañero @FernandezAnibal a Marcos Paz. — Julio De Vido (@JulioDeVido) 13 de noviembre de 2017

El ex ministro está en Marcos Paz desde hace dos semanas. Lo investigan por administración fraudulenta. Quien fielmente lo va a visitar, además de sus abogados, es su esposa Alessandra Minnicelli quien desde la semana pasada comenzó a dar entrevistas en algunos medios y confirmó lo que ya se había develado en las cartas que envió De Vido desde la cárcel: un claro enfrentamientos con Cristina Kirchner.

En la cárcel Julio De Vido tiene libros y documentos de las causas que analiza y lee. Visitarlo no es sencillo, él debe autorizar a quiénes pueden ir a verlo y quiénes no. Para ello el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le exige que confeccione un listado y después las personas que integran el mismo deben iniciar los trámites de rigor. Aníbal Fernández está en la lista del ex funcionario K.

Cuando llegó a Marcos Paz para visitar al ex ministro que en su segunda carta explosiva apuntó contra el Partido Justicialista y volvió a hablar de "cobardes" y de "deslealtades", le exigieron una serie de papeles, documentación que se solicita cuando por primera vez se realiza una visita, algo que no le había dicho con antelación según confirmó él a Clarín. Sólo los familiares puede ingresar tres veces, con el documento de identidad, después deben también hacer el papelerío que exige el SPF.

El próximo fin de semana el funcionario K volverá al Penal para visitar a De Vido. "Ya lo dije y no tengo problema en repetirlo, cuando vos tenés una persona a la que llamaste amigo y que durante doce años integró tu Gabinete, no te podés hacer el pelotudo", dijo en diálogo con Clarín. Sosteniendo que el ex ministro debe dar las explicaciones correspondientes "ante la Justicia", su visita fue "exclusivamente como amigo".

Aníbal Fernández no descarta ir a visitar a Amado Boudou que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza (Pabellón 6 B)acusado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. En este caso hay una diferencia, el ex jefe de Gabinete no defendió públicamente cómo se manejó el ex vicepresidente cuando comenzaron a caer denuncias en su contra.

Desde el entorno de De Vido señalaron que en los próximos días habrá una nueva carta y las críticas seguirán apuntando hacia la ex Presidenta, Cristina Kirchner.

Esta semana la Sala I de la Cámara Federal porteña debe resolver el pedido de excarcelación que los abogados del Diputado del FPV presentó ante el juez Claudio Bonadio que pidió su prisión preventiva en la causa que investiga las irregularidades en la compra de gas natural licuado, donde señalaron la existencia de un sobreprecios de 6.900 millones de dólares.