Aníbal Fernández, un referente dentro del peronismo y el kirchnerismo -aun cuando estuvo distanciado de Cristina Kirchner-, hoy tiene aspiraciones acotadas de cara a las elecciones de octubre. En concreto, anunció que será precandidato a primer concejar en el municipio de Pinamar, donde tiene una casa y que actualmente es gobernado por un intendente de Cambiemos.

"Sí, voy a ser primer concejal de Pinamar, porque puedo jugar en todos los puestos y ahora lo estoy haciendo", confirmó el dirigente peronista.

El dirigente oriundo de Quilmes aclaró que no tiene "vocación" de ser intendente de Pinamar. "Yo quiero acompañar a quien creo que es largamente el mejor candidato (por Horacio Errasquin) y llenarlo de ideas que tengo para transformar Pinamar en un municipio moderno. Le falta mucho a la ciudad, pero no me quejo de lo que está", afirmó.

Y agregó: "Planteamos que tenga un nivel de salud distinto, un nivel de producción distinto y con características particulares: para eso hay que sentarse con los sectores. Pinamar tiene que tirar para arriba y parecerse a Miami, a lo más lindo".

Además, Fernández destacó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner conoce su nueva idea de apuntar a una banca en el pequeño Concejo Deliberante de Pinamar, señala Infobae.

"Ella sabe que yo quiero hacer esto. Los whatsapp que nos mandamos con Cristina están vivitos. Voy a seguir hablando con ella y me va a seguir escuchando porque le sigo aportando ideas", remarcó.