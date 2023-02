El ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, fue desplazado de su cargo este miércoles en medio de una seguidilla de atentados en el último mes contra sindicatos, comercios y dependencias policiales de Rosario. Según pudo saber Infobae, su reemplazante será Claudio Brilloni, un comandante retirado de la Gendarmería que en diciembre del 2021 ya se había sumado al gobierno provincial.

Asimismo, también dejó sus funciones quien hasta ahora era el jefe de la Policía provincial, Miguel Oliva, que había sido designado en ese puesto Rimoldi. En este caso, su reemplazante será el subjefe de la fuerza, Martín García.

Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de Santa Fe, convocó a Rimoldi a una reunión pasadas las 19 para informarle su desvinculación al frente de la cartera de Seguridad. De la reunión también participó el gobernador, Omar Perotti. La convocatoria se dio después de que encabezara una conferencia de prensa en Rosario por un ataque a tiros contra el Centro Municipal de Distrito Sudoeste “Emilia Bertolé”, que motivó duras críticas del intendente Pablo Javkin.

Javkin habló luego del atentado contra el edificio municipal y dijo: “No es que dudo de la Policía. No está. ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que hayan baleado una comisaría en bicicleta y nadie la persiga? Hace siete días que la ciudad está en constante amenaza. Balearon la Agencia de Investigación Criminal y no hubo persecución. ¿Cuántos policías hay ahí adentro? ¿No reaccionan ante una balacera contra ellos? Se tiene que terminar esto. Que se venga a vivir el ministro de Seguridad (Rubén Rimoldi) acá”.

Tras las críticas del intendente de Rosario, Rimoldi brindó una conferencia de prensa al mediodía en la sede de Gobernación de la ciudad, donde atribuyó la seguidilla de atentados ocurridos al “arduo trabajo de la Policía”. Además, le respondió: “Yo vivo acá, en Rosario”.

Además del cruce con Javkin, protagonizó otra polémica al referirse al asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, ejecutado frente al estadio de Newell’s: “Esta metodología se utilizó en Colombia en otros momentos, la de raptar una persona para enviar un mensaje, se llama sobre”.

En esa misma conferencia, Rimoldi dijo que el balance del trabajo que se realizó en Rosario es positivo y consideró que “para pacificar, hay que desarmar; para desarmar, debemos allanar”. “Sabemos que nadie va a entregar las armas por cuenta propia, pero este método está dando sus frutos. Vemos que los números de secuestro (de armas) se van incrementando y la detención de personas se va incrementando”, agregó.

Rimoldi estuvo sólo seis meses al frente del Ministerio de Seguridad local, tras haber reemplazado a Jorge Lagna. A su vez, Lagna fue convocado cuando Perotti desplazó en marzo de 2021 a Marcelo Sain.

En particular, la oposición santafesina había impulsado el pedido de juicio político contra Sain por una serie de comentarios racistas que realizó en varias oportunidades. En un audio que se había filtrado expresó: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...”, .

En otro tramo, Sain apuntó a los policías de Santa Fe y dijo: “Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...) a las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina”.

Ahora, el actual secretario de Prevención y Control Ciudadano, Claudio Brilloni, será el reemplazo de Rimoldi. En el 2014 estuvo al mando del operativo que Gendarmería Nacional que se llevó adelante en la ciudad de Rosario, con el desembarco de 3.500 gendarmes que decidió el entonces ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para combatir el delito y el narcotráfico.