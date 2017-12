En familia. Macri durante el brindis con periodistas de la Casa Rosada. El Presidente pasará la Navidad en su quinta familiar "Los Abrojos" de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

El presidente Mauricio Macri visitará hoy, como lo hace tradicionalmente desde hace varios años antes de la fiesta de Navidad, el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos, en el barrio porteño de Villa Soldati.



"Lo vamos a recibir con empanadas como todos los años, y vamos a charlar de las obras que estamos haciendo en Añatuya, Santiago del Estero", contó Barrientos, que hace 21 años que conoce al Presidente.



Para Macri ya es una "tradición familiar" visitar el comedor de Villa Soldati todos los años antes de las fiestas de Navidad y fin de año, acompañado por su esposa Juliana Awada y su hija Antonia.



De la visita, que está prevista para las 10 de la mañana, también será de la partida la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.



"Actualmente estamos asistiendo con 2.100 platos de comida todos los días. Además tenemos la fundación de Santiago del Estero, desde donde asistimos a mucha gente en la provincia", contó Barrientos y precisó que la cartera de Desarrollo Social le otorgó un subsidio para la construcción de un hogar de abuelos y un comedor comunitario. Junto al comedor de Villa Soldati, funciona también una guardería que atiende a 130 chicos, un centro de salud y una farmacia comunitaria. La dirigente social reveló que ahora está por "emprender un nuevo proyecto para construir un centro de primera infancia en Añatuya, de lo que también charlaremos mañana con el Presidente".



Luego de la visita a Los Piletones, el Presidente pasará Nochebuena y Navidad en su quinta familiar Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y el lunes partirá rumbo a Villa La Angostura, en Neuquén, para descansar junto a su familia y pasar el Año Nuevo.



Como ya es una costumbre, Macri alternará la última semana del año entre sus dos lugares preferidos para descansar: la quinta familiar en Los Polvorines, donde pasará la Nochebuena, y esa localidad de la Patagonia, donde recibirá el 2018. Las vacaciones de Macri concluirán apenas comenzado el año.





"Los jubilados van a ganarle durante el 2018 a la inflación"

En una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino de "Animales Sueltos", el presidente Mauricio Macri aseguró que los jubilados cobrarán el próximo año "entre cuatro o seis por ciento más que la inflación", en base al cálculo contenido en la ley de reforma previsional aprobada el lunes pasado por el Congreso, y que "hubo una intencionalidad política" destinada a desacreditar esta iniciativa.



"La fórmula no se puede medir por lo que pase en un año, pero estamos seguros que en 2018 los jubilados van a cobrar entre cuatro y seis por ciento más que la inflación", señaló Macri.



El Presidente remarcó que el Gobierno "no le sacó plata" a los pensionados, y que con la nueva legislación busca "protegerlos". "Hubo una intencionalidad política contra la ley. La fórmula anterior era un engendro que se basaba en las mentiras que antes difundía el Indec. Tenemos que proteger a los jubilados de la inflación porque esa es la batalla más importante que estamos librado los argentinos", enfatizó.



Asimismo, Macri remarcó que su gestión está comprometida a "mejorar la situación de los sectores menos favorecidos como son los niños y los abuelos". "Para reducir la pobreza tenemos que proteger a los abuelos de la inflación, por eso hicimos esta reforma y antes la reparación histórica. Con la fórmula que aplicamos en esta ley los más grandes estarán protegidos y cuidados", puntualizó.



Macri remarcó que si "los argentinos lo desean está listo para seguir en el cargo otros cuatro años más", pero advirtió que "la política no puede usarse en beneficio propio". "Tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado. No puede ser que en Tucumán haya 80 empleados por legislador. La procuradora que renunció (Alejandra Gils Carbó) nombró a 1.100 personas, es una locura", deploró el mandatario.



Macri remarcó que no influye en el accionar de la Justicia, pero observó que la aplicación de la figura de la prisión preventiva "es una cosa complicada". "No intervengo en las cuestiones de la Justicia y si ahora hay gente del gobierno anterior que está siendo detenida es porque se acabó la impunidad, pero el tema de la prisión preventiva es una cuestión delicada. De todos modos, si hay un corrupto en nuestro gobierno seré el primero en denunciarlo", aseveró.