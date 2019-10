Avance. Tras las elecciones primarias, el dólar llegó a 62 pesos hasta que se lanzaron medidas para contenerlo. Ayer registró otro fuerte avance. En algunas casas alcanzó 67 pesos.

El precio del dólar estadounidense en el mercado de cambios de Argentina cotizaba ayer en niveles récord, por tratarse de la última jornada financiera antes de las elecciones presidenciales de mañana.



El dólar para la venta al público avanzó $1,66 para cerrar a $65 promedio y marcar un nuevo máximo, en una rueda en la que las intervenciones del Banco Central estuvieron presentes a través de subastas con el propósito de dar liquidez al mercado y contener el incremento en su cotización. En tanto en la semana subió $4,27.



En el total de las cuatro subastas que la entidad monetaria realizó durante la jornada, adjudicó U$S 220 millones. El nuevo máximo histórico en la cotización del dólar fue tanto en el segmento minorista como en el mayorista.



En el mercado mayorista, la divisa ganó 55 centavos y finalizó a $60, mientras que en el balance semanal trepó $1,65. El dólar contado con liquidación (CCL) se vendía a $80,48, mientras que el dólar MEP o dólar bolsa cotizaba a $76,20, lo que representó una suba de 4,9% y 4,1%, respectivamente.



El Central convalidó que la tasa de política monetaria cerrara sin modificaciones respecto del cierre del jueves al finalizar a 68,003% y en la semana retrocedió en forma marginal.



El total adjudicado fue de $129.702 millones sobre vencimientos por $231.170 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $101.468 millones.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, indicó que la plaza tuvo una jornada "como nunca vista en años". "La locura total; fue una semana de despedida de muchas cosas; una semana de las últimas cosas; tuvimos ventas masivas del Central, una brecha llegando al 40% y un desarme histórico de Leliqs por parte del BCRA", advirtió Mazza.



Y agregó que los bancos, provincias y empresas hicieron fuertes desarmes de plazos fijos y dolarizaron. "Fue una semana donde la paciencia se terminó. Los rumores fueron de todo tipo: desde feriados de cambio para el lunes, filtración de informes de que si gana Alberto Fernández cambiaremos la moneda en 2020, y que si gana (Mauricio) Macri la Casa Blanca apoyaría una dolarización de la economía argentina", finalizó.



En el reducido mercado paralelo, el dólar "blue" o libre se disparó casi seis pesos, a un récord de $75,50. Las reservas internacionales finalizaron ayer en U$S 43.503 millones, informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el resumen diario de variables financieras. De esta manera, el nivel cayó en U$S 1.755 millones respecto del cierre del jueves pasado, cuando se ubicó en U$S 45.258 millones.



Según fuentes del BCRA, "aproximadamente la mitad de la caída de las reservas de hoy (por ayer) se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles". Télam





Macri, con el Gabinete en Olivos

El presidente Mauricio Macri, que este domingo busca la reelección, compartió ayer un almuerzo con integrantes del Gabinete Nacional y funcionarios del Gobierno, en los jardines de la Residencia de Olivos (provincia de Buenos Aires), en la última jornada laboral de la semana, a horas de las elecciones generales del próximo domingo.



Participaron, entre otros, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el canciller Jorge Faurie, el titular de la cartera de Producción y Trabajo, Dante Sica, de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de Justicia, Germán Garavano, de Seguridad, Patricia Bullrich y Andrés Ibarra, a cargo de Modernización del Estado.



También participó el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. Luego del almuerzo, el presidente Macri retomó su agenda habitual.



Macri entró en Olivos e interrumpió por sorpresa la reunión del equipo de comunicación para delinear detalles de cara a las elecciones. Ni bien se asomó, el Presidente recibió una ovación de sus funcionarios. Se trataba, al cabo, del primer cruce con ellos luego del acto de cierre de campaña de este jueves en Córdoba. "Los aplausos son míos hacia todos ustedes. Y en especial a Marcos", agradeció Macri.



Con Carlotto

Alberto Fernández empezó la veda electoral con perfil alto. El candidato presidencial se mostró ayer por la tarde en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), donde asistió a la entrega del título de Doctora Honoris Causa a la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.