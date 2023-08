La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución al exjefe del Ejército César Milani en una causa por enriquecimiento ilícito y ordenó al Tribunal que lo juzgó dictar un nuevo veredicto, al remarcar que hay pruebas que no fueron analizadas.



La decisión fue de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, según el fallo al que tuvo acceso Télam



Casación ordenó volver a dictar sentencia "con ajuste a los lineamientos" marcados en su fallo, en el cual se sostuvo que "la decisión absolutoria a la cual arribó el tribunal de anterior intervención respecto de la responsabilidad penal de Milani por el hecho por el cual fuera acusado, no resulta razonable ni se ajusta a los elementos arrimados al debate".



El Tribunal hizo lugar a una apelación de la fiscalía y analizó que, durante el juicio oral, se otorgó "una irrazonable preponderancia, sin respaldo probatorio suficiente, a las declaraciones brindadas por los imputados, en desmedro de la prueba documental agregada".



"Lo hasta aquí reseñado evidencia que el tribunal de juicio sustentó el estado de duda en una valoración parcializada del material probatorio, omitiendo llevar a cabo un análisis conglobado de la totalidad de la prueba incorporada al proceso", agregaron además los jueces Petrone y Barroetaveña.



El 29 de septiembre de 2022 Milani fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 7 por "enriquecimiento ilícito" al término de un juicio y ese veredicto fue apelado por la fiscalía ante Casación.



El ex jefe del Ejército fue acusado por "haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio en el período que ejerció la función pública dentro del Ejército Argentino", desde el 2001 cuando fue promovido a Coronel hasta mediados de 2013.



En particular se lo juzgó por la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en el partido de San Isidro.



"Analizadas las constancias del expediente, el acta de debate y la sentencia impugnada, se advierte que el Tribunal ha evaluado en forma parcial o recortada el conjunto de pruebas reunido en la causa y llevado a juicio", sostuvo en su voto el juez Petrone.



La absolución dictada "resulta propia de una mirada sesgada y fragmentada de las circunstancias que rodean el suceso".



"Frente al material probatorio reunido en la pesquisa en contra del imputado Milani" la absolución "será descartada", agregó en una postura a la que adhirió Barroetaveña.



En el juicio Milani sostuvo que la compra de la casa en 2010 se hizo en parte con un préstamo de un compañero del Ejército, Eduardo Enrique Barreiro, quien también fue juzgado y absuelto.



Para ello se firmó un contrato y el dinero fue entregado en un bolso en la oficina del Estado Mayor General del Ejército.



"Asimismo, se desprende del fallo que Milani admitió que no incluyó la celebración de ese contrato en su declaración jurada y que, además, como no tenía el dinero para devolverle a Barreiro, le ofreció a éste, en compensación, el departamento de su propiedad", agregó Casación.



En disidencia, Figueroa votó por confirmar el veredicto de absolución por entender que estuvo debidamente "fundado".



La sentencia se firmó ayer, un día antes del cumpleaños 75 de la jueza, quien comunicó a sus pares que desde hoy al alcanzar la edad jubilatoria máxima prevista para la magistratura, permanecerá en su cargo pero no firmará nuevos fallos a la espera de una decisión del Senado Nacional sobre su pedido para continuar en el cargo.