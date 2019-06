La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) continuará hoy y hasta fin de mes con las medidas de fuerza en los aeropuertos del país, en protesta por las "condiciones degradadas" en las que se presta el servicio.



En tanto las compañías aéreas mantendrán las modificaciones de los horarios de partida de los vuelos que coincidan con la medida de fuerza, por lo que tanto en Aeroparque como en Ezeiza, el cese de actividades tendrá, al igual que ayer, un escaso impacto.



Ambos aeropuertos funcionaron ayer con normalidad, aunque no se registraron despegues. En Aeroparque entre las 9 y las 10 y entre las 19 y las 20 y en Ezeiza no despegaron aviones entre las 10 y las 11 y entre las 20 y las 21, pero al haberse reprogramado las partidas, la operación no se vio afectada.



"Esta medida resguarda la vida, la seguridad y la salud de toda la población, tripulaciones y/o pasajeros, ya que solo afectará a las aeronaves en tierra, garantizando la seguridad operacional", declaró el gremio en un comunicado, aunque aceptó que "podrían provocarse demoras en aeropuertos de todo el territorio nacional".



El gremio que nuclea a los controladores aéreos precisó que las medidas se realizarán hoy en los aeropuertos del interior del país, entre las 9 y las 11 y entre las 19 y las 21; el sábado 22, de 9 a 11 y de 15 a 17; el martes 25, de 9 a 11 y de 19 a 21; el jueves 27, de 9 a 11 y de 19 a 21; y el sábado 29, de 9 a 11 y de 15 a 17.



Télam