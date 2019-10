El calendario de feriados fue publicado ayer por la mañana en el Boletín Oficial por el Gobierno nacional de Mauricio Macri para establecer las fechas de los tres feriados "puente" que se sumarán a los 11 feriados inamovibles, tres días no laborables y dos días de celebración de carnaval.



Según se indicó en el Decreto 717/2019, los fines de semana que van a destinarse a "promover la actividad turística" serán el lunes 23 de marzo, previo al feriado por el aniversario del golpe cívico militar el 24 de marzo; el viernes 10 de julio, posterior el feriado por la declaración de Independencia Argentina; y el lunes 7 de diciembre, día anterior al feriado por el Día de la Virgen.



A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, en la nueva disposición del Gobierno nacional se aclaró que para el 2020 se trata de feriados y no de "días no laborables".



De esta manera, el año próximo tendrá 11 feriados inamovibles, a los que se les agrega los tres "feriados puentes", los tres días no laborables y los feriados de Carnaval que son el lunes 2 y el martes 3 de marzo.



De esta manera, el año próximo habrá 16 feriados, más los tres "puente" anunciados ayer.



Faltan 31 días para el próximo feriado, que será el 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Oficialmente se celebra el 20 de ese mes. En este caso, se pasó al lunes de esa semana para conformar un fin de semana largo. Los feriados inamovibles y los feriados trasladables se rigen por la Ley 27.399, sancionada por el Congreso en 2017.