Juntos. Cristina (al centro y al lado de Gioja) apareció ayer en la sede del Partido Justicialista y se reunió con los principales referentes, de cara a las elecciones.

Luego de varios años de ausencia en la porteña sede del Partido Justicialista (PJ), la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió ayer a ese lugar para participar de un encuentro partidario y dijo que va a estar "donde pueda ser útil" para estas elecciones presidenciales.



No hubo confirmación de candidaturas, ni señales claras del camino que seguirá. Sin embargo, un puñado de dirigentes considera que su presencia en el PJ es una señal consistente de que puede ser candidata a presidenta, según medios nacionales.



En el encuentro partidario, la senadora nacional Fernández de Kirchner fue la única oradora y habló durante unos 40 minutos. La exmandataria les dijo a los justicialistas que hay que armar una coalición amplia que rompa límites electorales y pueda estar preparada para gobernar. Además, les aseguró que estará en el lugar que le toque apoyando la conformación de un gran frente electoral.



Desde 2003 que la expresidenta no asistía a un evento orgánico partidario en la sede del PJ, ubicada en Matheu 130, ciudad de Buenos Aires. Pero ayer fue hasta ese lugar para participar de la mesa de acción política del PJ a nivel nacional, con el objetivo de analizar los resultados de los comicios provinciales, en especial el amplio triunfo del gobernador Juan Schiaretti en Córdoba, y avanzar en la conformación de un frente electoral opositor que incluya a otros sectores que están en contra de Cambiemos, la alianza que gobierna el país de la mano de Mauricio Macri.



El sanjuanino José Luis Gioja, presidente del PJ, aclaró que la expresidenta fue la única oradora de la reunión. En conferencia de prensa, Gioja se mostró optimista y aseguró que el partido "va a ser el frente patriótico opositor" en las elecciones presidenciales. En ese sentido, destacó la presencia de la exmandataria. "Quería venir a conversar con los compañeros de la conducción del justicialismo. La escuchamos. Nunca dudamos de su peronismo ni de su capacidad de ser oposición. Es la primera referente de la política argentina", expresó ante los medios.



Gioja explicó que todavía no está definido si Cristina será la candidata del espacio, pero aclaró que "tendrá un rol central" en las negociaciones de cara a los comicios. Aunque, a título personal, manifestó su deseo de verla en la fórmula principal.



También asistió a la sede partidaria el sindicalista Hugo Moyano, quien subrayó que "a los peronistas nos unió el pedido de la gente" y admitió: "Claro que apoyaría una candidatura de Cristina".



Aberto Fernández, quien trabaja para un posible tercer mandato de la senadora nacional, dijo que Cristina está dispuesta a participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



"Cristina es la dirigente que menos obstáculos pone para la unidad", señaló el exfuncionario K.



Fernández destacó que "Cristina siempre ha planteado ocupar el lugar que le toque y contribuir a la unidad". Y negó que buscara consolidarse como candidata sin internas: "Quiere participar de las PASO, el problema es que no quieren competir con Cristina".



Como muestra de que el PJ está buscando esa unidad, destacó la presencia de tres precandidatos a la presidencia como lo son los diputados Daniel Scioli, Felipe Solá y Agustín Rossi. "Donde nos unimos todo es más fácil", enfatizó en Radio con Vos. Y a la vez, parafraseó a la expresidenta: "Ese es el camino, es lo que dijo hoy Cristina".



Por su lado, el diputado nacional Daniel Scioli señaló que "voy a competir en las PASO contra quien sea. Arreglamos que en las PASO se puede ordenar el mapa opositor".



Para Alberto Fernández, en este momento de crisis económica "Sergio Massa es muy importante para el concepto de unidad". Y así lo explicó: "Todos nosotros creemos que es muy importante sumar a todos. La crisis es tan enorme que hace falta que todos participemos".



Desde el kirchnerismo confirmaron al sitio La Política Online que Cristina hará "la ecuación inversa de 2017". En ese momento, se fue del PJ para no competir contra Florencio Randazzo en una interna y le dio luz a Unidad Ciudadana. "Ahora agarra Unidad Ciudadana y la mete adentro del PJ, en un mensaje a todos los peronistas que oscilan, para que se definan", explican.

"Siempre fui peronista"

La economía fue el eje de la cumbre y lo que despertó las criticas de la ex jefa de Estado al gobierno de Mauricio Macri. Durante el encuentro, Cristina marcó que el nivel de endeudamiento que hoy tiene la Argentina va a condicionar la gestión del próximo gobierno, y que la economía está destruida luego de los tres años de gestión de Cambiemos. Además, cuestionó el nombramiento de jueces en los últimos meses de gobierno y las decisiones que tomó Macri para timonear la crisis.



"Siempre fui peronista, orgullosamente peronista", dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner delante del puñado de gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes del PJ de buena parte del país.