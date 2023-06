El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, consiguió hoy renovar su mandato por otros cuatro años al frente de la provincia, al imponerse con contundencia en la boleta del Partido Justicialista por casi el 72% de los votos sobre el frente opositor referenciado en Juntos por el Cambio (JxC), que alcanzó 18 puntos cuando se habían escrutado más de la mitad del total de mesas electorales.



Insfrán dijo a la medianoche en Twitter: "Gran victoria de Formosa! Hemos logrado un contundente triunfo electoral este domingo, con el Frente de la Victoria ganando ampliamente en todas las localidades de la provincia".



Y su rival directo, el radical Fernando Carbajal, afirmó en la misma red: "Reconozco el triunfo en las elecciones del gobierno provincial de Formosa. Gracias a los hombres, mujeres y jóvenes que pusieron su esfuerzo para el cambio en Formosa. No fue suficiente. Seguiremos luchando por las banderas que sostenemos".



Desde el inicio, el escrutinio mostró una contundente diferencia de algo más de 50 puntos a favor del binomio compuesto por Insfrán-Eber Solís con respecto a sus contrincantes de la opositora Confederación Frente Amplio Formoseño, referenciada en Juntos por el Cambio, que se mantenía en un segundo lugar.



Con esa tendencia irreversible, el Partido Justicialista mantenía -sobre el cierre de la jornada- 72 puntos y el gobernador Insfrán se aseguraba la octava gestión consecutiva del Partido Justicialista en Formosa y reactualizaba un apoyo que el electorado le da desde el 2011 por más del 70% de los votos.



El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía y candidato a la primera magistratura Sergio Massa y otras figuras de Unión por la Patria (UxP) saludaron esta noche a Insfrán por su "gran victoria" en los comicios de Formosa, cuando la tendencia ya parecía inalterable.



"¡Merecido triunfo @insfran_gildo! Siempre has tenido un compromiso inquebrantable con garantizar el bienestar de las y los formoseños. Con ese compromiso, seguiremos trabajando unidos por el desarrollo igualitario de Formosa y de nuestro Norte Grande. ¡Felicitaciones!", expresó el presidente Alberto Fernández desde su cuenta de Twitter.



También Massa, y su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, felicitaron a Insfrán, al igual que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y su colega de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



Todos destacaron el "reconocimiento" del pueblo formoseño a la gestión de Insfrán y el "compromiso" del mandatario provincial con el pueblo de la provincia del norte.



En segundo lugar se ubicaba la Confederación Frente Amplio Formoseño, referenciada en Juntos por el Cambio y principal fuerza opositora a Insfrán, que lograba 18 puntos.



El partido Libertad, Trabajo y Progreso, que en el arranque del escrutinio había obtenido el segundo lugar, pasó ahora al tercer puesto con 9,37% de los votos.



La Confederación Frente Amplio Formoseño compitió con el binomio compuesto por el diputado nacional radical y exjuez federal Fernando Carbajal y la abogada María Fernanda Insfrán.



El partido Libertad Trabajo y Progreso postuló las candidaturas al Ejecutivo provincial del empresario agropecuario Francisco Paoltroni (cercano al precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei) y de Noemí Argañaraz.



Sin embargo, la LLA tomó distancia de los resultados de los comicios realizados hoy en Formosa y en Córdoba.



"Comunicamos que aún no teniendo candidatos oficiales en ninguna de las elecciones provinciales del día de hoy le deseamos suerte a todos aquellos que estén compitiendo defendiendo las ideas de la libertad", expresó la fuerza que lidera Milei en su cuenta de Twitter.



En tanto que el Partido Obrero, con la boleta compuesta por Fabián Servin y Rafael Martínez, sumaba sólo 0,30% de votos.



En la disputa por la intendencia de Formosa, el actual intendente Jorge Jofré retenía la comuna con el 29,5% de los votos, secundado por su contrincante interno y diputado nacional Ramiro Fernández Patri con el 22,1%.



En tercer lugar, con 15 puntos, se ubicaba la diputada provincial de Nuevo País, Gabriela Neme, quien buscaba la intendencia con el respaldo de Cambiemos.



En cuanto a la pulseada por las bancas de la Legislatura provincial, el oficialismo renueva este año 12 lugares y la opositora Confederación Frente Amplio Formoseño (UCR-MID), tres.



La candidata a diputada provincial por el partido Libertad, Trabajo y Progreso, Mili Maciel, le quitaría un lugar a la Confederación Frente Amplio Formoseño y, de esa manera, la fuerza liderada por el empresario agropecuario Francisco Paoltroni -cercano a Javier Milei- desembarcaría en el parlamento local.



En Formosa votó algo más del 75% de casi 500 mil habitantes para renovar el Ejecutivo provincial, 27 intendencias, presidencias en 10 comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales.



La elección formoseña puso en disputa a 2543 candidatos de 7 lemas o fuerzas políticas y 90 sublemas: el Partido Justicialista (con 64 sublemas); la Confederación Frente Amplio Formoseño (con 17); el Partido Unidad Formoseña (con 3); el Partido Libertad, Trabajo y Progreso (con 3) y el Partido La Nueva Independencia (con 3).



En tanto, el Partido Obrero y el Partido Municipal Unión Popular Fontanense compitieron sólo como lema.



Con este sistema, los partidos políticos pueden presentarse con más de una lista de candidatos para el mismo cargo y, una vez conocidos los resultados finales, se le asigna a la nómina más votada dentro de cada partido los sufragios que recibieron todas las demás.



Formosa llegó a estas elecciones luego de que el Tribunal Electoral Permanente (TEP) rechazara algo más de una veintena de impugnaciones en diferentes categorías presentadas por partidos de la oposición y tras haber avalado la potestad para competir del gobernador de Insfrán.



La Constitución de Formosa señala de forma explícita en su artículo 132: "El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos".



El 19 de mayo pasado, la Procuración General de la Nación opinó que la Corte no debía intervenir en la discusión por la eventual reelección de Insfrán en Formosa en los comicios del domingo próximo.