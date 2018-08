El abogado César Albarracín, que patrocina al detenido sindicalista Juan Pablo ‘Pata‘ Medina, denunció hoy que el empresario Fabián De Sousa envió gente a realizar “aprietes” a la familia del ex líder de la UOCRA La Plata, a la vez que señaló que la pelea entre ambos se dio porque discriminan a su cliente porque supuestamente “no es un preso K”.

“De Sousa venía hostigando a Juan Pablo desde que entró al pabellón y había generado contactos previos con la familia, sobre algún tipo de requerimiento, que va a denunciar (la esposa del sindicalista) María Fabiola García”, sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Rivadavia, Albarracín afirmó que la mujer recibió “aprietes, maniobras con algún operador externo, pedidos a la familia, a los que no han accedido y se abortó ante la primera insinuación”.

Respecto a la reciente pelea entre De Souza y Medina en el Penal de Ezeiza, el abogado del sindicalista relató que “se generó a partir de un entredicho por comentarios de tinte discriminatorio” hacia el ex secretario general de la UOCRA La Plata. En ese sentido, contó que el empresario “considera que Juan Pablo no es un preso K, que no tiene el ADN K”.