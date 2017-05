Elsa Quiroz, exdiputada de la Coalición Cívica (CC) y primera denunciante de la causa Sueños Compartidos, lamentó este martes que la Justicia haya dictado la falta de mérito al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al considerar que es el "principal responsable" de la supuesta maniobra en perjuicio de los fondos del Estado investigada en ese expediente.





"Es una gran injusticia que personas como De Vido no estén procesadas; es el principal responsable", dijo la exlegisladora en diálogo con Télam Radio, y recordó que denunció el hecho en 2008.





Ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; a su ex colaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a un grupo de exfuncionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos, destinados a la construcción de viviendas sociales. No obstante, dictó la falta de mérito de todos los ex gobernadores e intendentes investigados, entre los que se encontraban los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo).





"Espero que -el juez- no lo corra definitivamente del caso -a De Vido- porque él estaba en el lugar desde donde se emitían los cheques que pasaban luego por las secretarías y subsecretarías", aseguró Quiroz.También dijo que De Vido "tenía un protocolo de control que no se ponía en práctica", con lo cual "no puede decir no estuve, o sí, porque en esencia era su responsabilidad".





Por otra parte, la ex Diputada pidió analizar la participación de Bonafini como de Schoklender en tanto "ciudadanos comunes", más allá de que "a algunos nos guste uno u otro".

Fuente: Télam