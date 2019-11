El ex ministro de Energía Juan José Aranguren negó haber beneficiado a las empresas petroleras cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió subir el precio del gas al inicio de su gestión. Lo hizo al prestar declaración indagatoria ante el juez Luis Rodríguez, quien lo investiga por negociaciones incompatibles con la función pública por las acciones que tenía, aun siendo funcionario, en la compañía Shell y por la compra de gas a Chile, entre otros hechos.

“El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías pretroleras. Porque el precio que recibieron entre 2016 y 2017, que es lo que aquí se denuncia, era el mismo que provenía de un plan diseñado por la anterior administración -le dijo a los periodistas al terminar su declaración-. El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales provocó una reducción del subsidio de parte del Estado. O sea que en ningún momento las empresas se vieron beneficiadas por el aumento del precio que pagaron los consumidores de gas en sus casas”.

Sobre la compra de gas a Chile, Aranguren afirmó que sólo se reemplazó “un gas que venía de Bolivia” porque allí no había “mayor capacidad de las plantas de regasificación” y “era siempre más conveniente importar gas previamiente regasificado en Chile que consumir gasoil, lo cual le significó al Estado Nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.

En ese marco, el ex funcionario remarcó: “Nunca me interesé por un proveedor, siempre fue en beneficio del interés público" y agregó: “Será cuestión de lo que decida el juez. Yo estoy muy tranquilo. Es el juez el que tiene que decidir".

Al ser con sultado sobre si le había llamado la atención que lo llamaran a indagatoria en este contexto político, Aranguren respondió: “Eso que lo juzguen otros. Me llamaron a declarar el 18 de octubre. Participé de la indagatoria por primera vez en mi vida, conforme a lo que la ley me obliga. Y por lo tanto será el juez el que tome la decisión de sobreseerme o de procesarme si he hecho algo mal. Estoy tranquilo con mi conciencia. Sé que lo que he hecho”.

Aranguren llegó minutos antes de las 11 dispuesto a responder preguntas. Pero adelantó que iba a negar las acusaciones cuando uno de los periodistas le preguntó en uno de los pasillos de Comodoro Py 2002 si hubo negociaciones incompatibles: “Para nada, no”, respondió.

El ex funcionario estaba acompañado por el abogado Alejandro Perez Chada, quien asesora en materia penal al propio presidente Mauricio Macri. En esta causa también está citada a declarar la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien pidió postergar su declaración indagatoria. A Alonso se la acusa por no haber advertido o cuestionada las incompatibilidades denunciadas por el doble rol de funcionario y accionista.

Los llamados a indagatoria fueron dispuestos por el juez Rodríguez el último 18 de octubre. El fiscal del caso es Carlos Stornelli. La causa se había iniciado en 2016 por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tahilade y Mario Doñate.

Allí se sostuvo que de la declaración jurada patrimonial integrada surgía que Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la transnacional petrolera de origen anglo-holandés, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Esas acciones le permitieron obtener bonificaciones.

Otro de los puntos de la denuncia alude a la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. En el expediente, Aranguren presentó un descargo por escrito solicitando ser sobreseído y que se le cierre la causa.

En su presentación, los diputados dejaron constancia de que habían alertado sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la OA pero que no obtuvieron respuesta alguna. "Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.

Aranguren vendió sus acciones en Shell en noviembre de 2016, cuando esta denuncia ya había sido presentada. Lo anunció el propio Macri en diálogo con la prensa durante un encuentro del Foro de Inversiones. Fue después de un dictamen de la OA que recomendaba la venta. Pese a ello, el presunto delito existió mientras estuvo en poder de esas acciones y tomó esas decisiones.

Aranguren renunció en junio de 2018 al Gobierno. Justo días atrás reapareció en una entrevista diciendo que el ajuste sobre las tarifas debería haberse hecho como él proponía y no gradualmente. También aseguró que estaba trayendo los dólares del exterior para poder vivir.

Fuente: Infobae