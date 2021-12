La Justicia federal de Río Gallegos archivó la causa en la que se investigaba el supuesto hallazgo de fajos de dólares termosellados en una vivienda de Río Gallegos, mientras se realizaba una requisa particular en la búsqueda de Marcela López, la mujer desaparecida hace más de seis meses en El Calafate. El juzgado archivó la causa porque consideró que la denuncia presentada no ofrecía ninguna prueba que permita verificarse y avanzar en la investigación.

El juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez cerró así la causa que se había iniciado a partir de una denuncia de las dirigentes del ARI-Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Oliveto, quienes la radicaron en el Tribunal Oral Federal N°7 días después que la hija de la mujer entregara en la Justicia local audios de conversaciones con la expareja de su madre José Luis Balado y planteara que se investigue la causa como supuesto secuestro extorsivo.

Marcela López fue vista por última vez en Río Gallegos el pasado 22 de mayo. El posible suicidio fue la hipótesis más firme que investigaba la Justicia, hasta que en septiembre, la hija de López, Rocío González, presentó audios donde la expareja de su madre daba a entender que la mujer no se quitó la vida, sino que fue secuestrada y vinculaba el caso con el poder político.

El caso escaló a nivel nacional a partir que trascendiera el vínculo familiar entre la expareja de la desaparecida y un hombre de confianza del diputado nacional Máximo Kirchner, cuya familia es dueña del predio donde se realizó el supuesto hallazgo de los dólares termosellados.

Los hechos y el supuesto hallazgo

El 11 de julio en la calle Mitre 146 de Río Gallegos, el perito de part, Marcos Herrero, Rocío González y su abogado Jorge Trevotich ingresaron a un depósito cerrado, sin orden judicial pero con la autorización de José Luis Balado, la expareja de López. También llegó a pedido de Balado, su abogado Hugo Ortiz. El supuesto hallazgo fue en el depósito al que solo ingresaron Herrero y González, iluminados por la luz de un celular.

Según el perito, vio diez cajas marrones, de archivo, apiladas, una semiabierta y cuando la abrió encontró fajos termosellados de dólares. Esta versión fue presentada en la Justicia, en tanto que Ortiz, quien afirmó a LA NACION haber ingresado minutos después al mismo depósito, aseguró no haber visto nada y niega que el hallazgo haya sido comentado en ese momento.

El predio es de la familia Balado, y según aseguró José Luis Balado, el depósito pertenece a su hermano Mario,-quien hoy vive en Buenos Aires- y es padre de Mario Balado quien en mayo pasado fue designado administrador de los bienes de la familia Kirchner.

El supuesto hallazgo de los dólares se mantuvo en reserva hasta septiembre. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, explicó que Balado les pidió que no diga nada, porque consideraron que si trascendía se iba a distraer la búsqueda de la mujer. Ante la falta de avance en la Justicia provincial sobre el paradero de López, la familia decidió ir a la Justicia federal y pedir que se avance en la causa como secuestro de persona.

Sin embargo, dos semanas después, el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez firmó la incompetencia de la denuncia por secuestro extorsivo, conclusión a la que llegó luego de analizar el testimonio de la hija, los audios y pedir copia de la causa que se instruye en la Justicia provincial. El magistrado consideró que no hay ningún elemento que abone la hipótesis de secuestro coactivo o extorsivo.

Si bien Vázquez se declaró incompetente para avanzar en la causa por posible secuestro, dejó abierta otra causa por los dólares termosellados, luego que recibiera desde el Tribunal Oral Federal 7 la denuncia de Oliveto y Zuvic.

Tres meses después la causa fue archivada “porque lo presentado como denuncia no ofrecía ninguna prueba que pueda verificarse”, explicaron fuentes judiciales a LA NACION y confirmaron que desde el juzgado federal no hubo allanamientos al lugar del supuesto hallazgo, en Mitre 146. “Se analizó el escrito de denuncia y lo que ya estaba en la causa de la desaparición que llevó el juzgado provincial y se concluyó que no había sustento para iniciar una investigación”, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los instructores del expediente aseguran que no había ninguna foto, ni video y los únicos testigos del hallazgo eran la hija de Marcela López y el perito de partes, un adiestrador de perros. Los investigadores cuestionaron que si el móvil era la desaparición, por qué no lo aportaron en la Justicia provincial, que si dudaban de la imparcialidad, por qué demoraron dos meses en presentar la denuncia y también cuestionaron que el registro en la casa de Balado se realizó sin orden judicial. “No tenemos constancia del contenido de ninguna caja”, explicaron desde el Juzgado Federal a este medio.

El archivo de la causa quedó firme, ya que transcurrió el plazo para que la fiscalía federal apele. De este modo, lo que aún queda en la instancia federal es la apelación que presentó la familia de Marcela Balado ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia solicitando que se investigue la desaparición como secuestro extorsivo. En la próxima semana se espera la resolución de la Cámara presidida por el juez Javier Leal Ibarra.

Fuente: La Nación