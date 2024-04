La interna escandalosa de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados después de la elección de la diputada oficialista Marcela Pagano al frente de la estratégica Comisión de Juicio Político -que rechaza karina Milei-, estalló ayer de la peor manera. Cuando el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había convocado a la comisión para dejar sin efecto la designación de Pagano y elegir un nuevo presidente en su lugar, ocurrió algo inesperado: Pagano sufrió una crisis de nervios y debió ser internada. Como consecuencia, se canceló la reunión y en su entorno denuncian "aprietes" por su fallida designación.

"Marcela está internada. Lamentablemente es verdad. Más temprano fui a la casa a hablar. Vomitó la comida, luego vomitó agua. Llamé a su médico y la interné", señaló una persona de su círculo y de más estrecha confianza. "Hubo un sagrado, puede ser úlcera, la están estudiando", detalló sobre la situación de salud que atraviesa la experiodista. Según explicó, a Pagano "la llamaron y le dijeron cosas feas". "Está muy nerviosa por el apriete por el tema juicio político. Se quiere ir de la clínica, pero el médico me dice que así, a los vómitos, no puede estar", siguió. Sobre la interna detalló: "Ella no quiere nada más que cumplir la ley".

En los últimos días, Pagano venía insistiendo en que la reunión de comisión en la que fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue "legal" ya que tenía el quorum reglamentario.