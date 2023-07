El trabajo contrarreloj de los últimos dos días se intensifica en la lucha contra el fuego en la provincia de Córdoba. Los bomberos lograron controlar el 80% del incendio forestal que afectaba la localidad de Capilla del Monte.

Hoy, por las grandes corrientes de viento en altura, el fuego se dirige hacia atrás del monte, el costado este del cerro Uritorco. Además, todas las personas que habían sido evacuadas preventivamente regresaron a sus hogares.

“Son dos helicópteros y tres aviones los que están combatiendo arriba de la montaña. El foco de incendio se ubica en una quebrada de muy difícil acceso, a gran altura, en donde hay mucho pajonal y por eso aún no se sofocó, no hay pronóstico de lluvia, no hay viento, hace frío y hay humedad, eso es favorable”, indicó Alexis Silvio Ochoa, segundo jefe de Bomberos, en declaraciones a TN. Y agregó: “Pero aumentarán las temperaturas durante este último fin de semana, por ende tenemos que liquidarlo en estos días”.

“Tenemos 80% del incendio contenido, con un perímetro inestable, y el 20% restante sigue activo; mañana vamos a ver cómo se comporta el viento e intentaremos controlarlo totalmente”, manifestó ayer el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta.

En total fueron unos 165 brigadistas, entre bomberos voluntarios, policías, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), de Gestión Integral del Fuego y de Protección Civil, quienes trabajaron para apagar las llamas. Del total de brigadistas, 90 se encontraron en la línea de fuego, en combate directo con las llamas.

Sobre el origen del fuego, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba dijo que la principal hipótesis es que fue iniciado por el hombre

Según informaron desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad provincial, varios bomberos del cuartel de Capilla del Monte, incluso contaron con la colaboración de efectivos de La Falda, Villa Giardino, Cruz del Eje, Valle Hermoso y San Marcos Sierras. Además tuvieron ayuda de dos aviones hidrantes y un helicóptero de la Provincia, más un avión y un helicóptero enviados por la Nación.

“A diferencia de ayer, hoy pudimos trabajar con todos los medios aéreos y transportamos brigadistas al lugar del incendio; cerramos el flanco derecho, en el lado este del Uritorco, que fue contenido”, apuntó Vignetta, y acotó: “Cada cuatro o cinco horas vamos relevando a los brigadistas porque es muy fuerte el trabajo en la ladera”.

El funcionario ya había advertido que la zona del incendio se encontraba en una ladera complicada, ya que el viento y la pendiente del terreno complicaban las tareas. Para llegar a la línea de fuego era necesario hacer tres horas de caminata. Después agregó: “El foco activo está sobre la ladera oeste del cerro, flanco izquierdo, está quemando en una quebrada importante y no pudimos trabajar ahí”.

Como si fuera poco, la autoridad sostuvo que este martes el viento cambiaría en dirección norte, lo cual ‘podría generar una complicación en esa zona y el incendio podría extenderse hacia la región de Los Cocos’. Mientras tanto, se encargó el cuidado del área a un grupo de profesionales, ante el riesgo de interfase durante la noche.

“La situación está mejor y no sería necesario evacuar, hay alerta amarilla, pero depende de las condiciones de meteorología; esta noche habrá temperaturas muy bajas, de 4 grados bajo cero en la montaña, y eso favorecerá el trabajo”, cerró Vignetta.

“Riesgo extremo”, ese fue el término con el que Vignetta describió a la situación actual ya que existe el peligro constante de que se ocasionen incendios forestales. Vignetta advirtió que desde el viernes están en “riesgo extremo” de incendios forestales. “Hasta la fecha hemos tenido temperaturas muy fuera de lo normal. En pleno julio, 27 grados de temperatura: es muy atípico. La vegetación ya está predispuesta a los incendios”, sostuvo.

“El 98% de los incendios son originados por el hombre. En este caso, por donde se originó es raro que haya sido un descuido. No hemos observado tendido eléctrico que pudiera cortarse en ese sector, ni tampoco hemos tenido tormenta donde se cayera un rayo que pudiera originar el incendio”, explicó.

Y agregó: “El daño ambiental es terrible. Y no solo eso, también hay que contemplar el desgaste del personal que tiene que subir durante tres horas una montaña con más de 40 kilos de equipamiento y agua para trabajar en el incendio”.