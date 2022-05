Los casi 34.000 casos reportados en la última semana, con un alza de más del 92% con respecto a los 7 días anteriores, habían encendido las alarmas entre los expertos epidemiólogos del país. Y ayer, el Gobierno les dio la razón: tras una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Neuquén, la ministra del área, Vizzotti, confirmó ayer que Argentina entró oficialmente en la cuarta ola de covid-19. De todos modos, la funcionaria aclaró que, debido a la campaña de vacunación, no se piensa en restricciones para frenar la curva de nuevos casos y que en las provincias "existe un riesgo epidemiológico moderado".

Esta nueva etapa 'nos encuentra en una situación totalmente distinta" ya que "tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante", afirmó Vizzotti en la apertura de una nueva reunión del Cofesa en Villa La Angostura. Allí, también hizo hincapié que esperan una cuarta ola con 'mucho menos fallecidos e internados' que las tres anteriores.

Durante su discurso de apertura del Cofesa, Vizzotti le pidió a sus pares de las provincias «transmitir que todo lo que hicimos fue primero para fortalecer el sistema de salud, luego para retrasar (la variante) Delta y avanzar con la vacunación y , cuando tuvimos Delta predominante, no tuvimos una ola como sí hubo en otros países muy desarrollados social y económicamente y cuando tuvimos una tercera ola fue con una cobertura de vacunación muy importante».

Las palabras de la ministra se dan un día después de que la cartera que dirige reportara 33.989 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Esto representó un alza semanal del 92% y un salto del 305% en casi un mes. Como contrapartida, la semana pasada se notificaron otras 47 muertes por covid?, casi un 40% menos que hace 7 días.

La funcionaria ya había anticipado el fin de semana que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos confinamientos, ante la suba de infecciones que comenzó a darse en abril. "No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta", evaluó.

Actualmente hay 300 pacientes con covid internados en terapia intensiva (5 más que la semana pasada) y la ocupación de camas críticas por todas las patologías es del 41,2%.

La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas anticovid aplicadas. El 40% fueron primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). De esta forma, el 88% de la población inició su esquema de inmunización y el 80% lo completó. Quienes habían recibido en primera instancia Sinopharm -unos 3 millones de argentinos- cerraron esta primera etapa con una dosis adicional.

En cuanto a los refuerzos, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877, lo que representa el 42% de la población argentina.

Alerta norcoreana

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, criticó duramente la respuesta de su país a la pandemia y ordenó al Ejército ayudar a distribuir medicamentos, mientras que Corea del Sur reiteró su ofrecimiento de enviar ayuda, tras revelar que 50 personas murieron en el primer brote de coronavirus a nivel nacional.

Un número no precisado de personas se contagiaron de lo que Pyongyang llama una 'fiebre', según la prensa estatal, pero Kim ordenó confinamientos nacionales para frenar la propagación de la enfermedad entre la población que no ha sido vacunada. Kim 'criticó fuertemente' a los funcionarios de salud por lo que consideró una respuesta deficiente a la prevención epidémica. El líder ordenó a la comisión militar actuar 'para estabilizar de inmediato el suministro de medicamentos en la ciudad de Pyongyang involucrando las poderosas fuerzas de la rama médica del Ejército Popular'.

Peligro económico

China reportó ayer sus peores indicadores económicos en dos años, con el consumo en su punto más bajo y un aumento del desempleo, mientras se enfrenta al mayor brote de coronavirus desde la primera ola de 2020.

La rígida política para luchar contra la pandemia impacta sobre los desplazamientos, el consumo y las cadenas de suministro. Shanghai, la capital económica del país, con 25 millones de habitantes, que está confinada desde finales de marzo, volverá a la normalidad en junio, anticipó el vicealcalde Zong Ming.

'Quince de los 16 distritos de Shanghai han eliminado las restricciones de la covid-19 fuera de las zonas de cuarentena', anunció Zong, según informaron el diario local China Daily y la agencia Europa Press. Según el vicealcalde, el transporte público se reanudará gradualmente a partir del 22 de mayo.