El Gobierno argentino cumplirá con los vencimientos de junio de la deuda refinanciada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un pago que se realizará el viernes de la semana próxima.



“Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar dos recompras (pagos de capital) con vencimiento en junio y pagarlas a fin de mes, es decir, el 30 de junio”, señalaron hoy voceros del Fondo respecto del caso argentino.



Asimismo, añadieron que “con respecto a los pagos, la práctica general del Fondo es no comentar sobre transacciones financieras específicas de los miembros”.



Esta semana corrieron dos vencimientos del programa con el FMI, uno por US$ 900 el miércoles último y otro por US$ 1.800 millones ayer, jueves, sin que desde el Ministerio de Economía se haya informado sobre su cancelación.



En paralelo, en el Palacio de Hacienda aguardan por la evolución de las negociaciones que el equipo del ministro de Economía Sergio Massa viene llevando adelante de forma virtual con técnicos del Fondo para avanzar en la flexibilización de determinadas condiciones establecidas en el acuerdo cerrado hace un año, a partir del impacto que la sequía provocó en los ingresos de divisas para las arcas del Banco Central.



"Argentina tiene un ancla que el Gobierno anterior dejó y condiciona el desarrollo", subrayó Massa días atrás cuando precisó que con el Fondo se viene conversando “de las importaciones, la balanza comercial y el fortalecimiento de las reservas”.



Así indicó que “de alguna manera aparece el daño que la sequía nos ha generado en las exportaciones de este año".



Los negociadores argentinos, el viceministro de Economía y secretario de Política económica, Gabriel Rubinstein; el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Lisandro Cleri; y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, aguardan la venia del organismo financiero multilateral para viajar a Washington para encarar la "discusión de la última milla", en palabras del propio Massa.



Una vez que esto suceda, se espera que el titular del Palacio de Hacienda viaje también a la capital estadounidense para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para rubricar el nuevo entendimiento.



La reformulación del programa de Facilidades Extendidas de tres años y medio de duración, supone que habría un adelanto del saldo de los desembolsos acordados para lo que resta del año que superan los US$ 10.000 millones.