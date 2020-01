El Gobierno argentino reafirmó los "imprescriptibles derechos de soberanía" sobre las Islas Malvinas y volvió a reclamar "reanudar el proceso negociador bilateral" con el Reino Unido, al cumplirse hoy 187 años de la ocupación ilegal por parte de ese país en el archipiélago.



Así lo afirmó la Cancillería, que encabeza Felipe Solá, a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, con el título "Cuestión Malvinas: la Argentina reafirma una vez más su soberanía".



"El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas, parte integrante del territorio nacional argentino, fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente", se recuerda en el comienzo del texto.



Desde entonces, Argentina "mantuvo ininterrumpidamente, durante los 187 años en los que se sostiene la usurpación, el firme reclamo de ejercer su soberanía efectiva sobre los archipiélagos y los espacios marítimos del Atlántico Sur ocupados hasta hoy por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte".



También se recuerda que el país rechazó "ininterrumpidamente las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en espacios marítimos argentinos ilegalmente ocupados" y cuestionó "la continuada presencia militar británica en el Atlántico Sur", al señalar que ambas situaciones "violan resoluciones de Naciones Unidas y suscitaron expresiones de preocupación y rechazo de la comunidad internacional".



"La República Argentina reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía que posee sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y que son parte integrante de su territorio nacional", destaca el parte de prensa y señala que ese reclamo "constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", tal como lo afirma la Constitución Nacional.



Tras recordar las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a reanudar las negociaciones bilaterales y las declaraciones de foros multilaterales que se suman al pedido, la Cancillería destaca las palabras del presidente Alberto Fernández en el marco de su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa. "No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI", dijo el mandatario en ese discurso y planteó que "para la democracia argentina no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz para hacer valer su demanda".



Por último, se destaca que "a poco tiempo de rememorar el bicentenario del primer izamiento de la bandera Nacional en las Islas Malvinas ocurrido el 6 de noviembre de 1820", Argentina reitera "su predisposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido con el mismo espíritu constructivo que animó a ambos países por casi dos décadas, luego de 1966, y que los llevó a conversar sobre diversas fórmulas de solución".



Finalmente, se reitera el "permanente y la sincera disposición a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido, tal como lo reclama la comunidad internacional, para hallar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía".