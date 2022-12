El Gobierno argentino expresó este jueves su "contundente" rechazo a la presunta intención de la autoproclamada república de Kosovo de enviar a las Islas Malvinas hasta siete miembros de las "Fuerzas de Seguridad" (KBS) de ese país, en el marco de un acuerdo firmado con Londres.



Sostuvo que, de concretarse, esa acción constituiría una nueva e "injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de numerosas resoluciones internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones" para poner fin a la disputa por la soberanía del archipiélago.



Así lo expresó la Cancillería argentina en un comunicado, en el que adelantó que ante la situación la Argentina "llevará adelante una enérgica protesta formal ante el Reino Unido".



"El Gobierno argentino rechaza en forma contundente la intención de enviar nuevas tropas militares a las Islas Malvinas, territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, los que constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de numerosas resoluciones internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Añadió el Palacio San Martín en un comunicado que "asimismo, rechaza en forma categórica el supuesto carácter de 'misión de paz' que se pretendería darle a la referida actividad militar por resultar totalmente injustificado".



Y señaló que "en particular, el envío de 'Fuerzas de Seguridad' kosovares al Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea".



La cartera conducida por Santiago Cafiero emitió el documento oficial tras conocerse en medios periodísticos la decisión que habría tomado la pretendida asamblea de Kosovo (una pequeña y autoproclamada república independiente en 2008 con aval de los Estados Unidos y otras potencias de la OTAN) de enviar un grupo de soldados albano-kosovares a las Malvinas como "misión de apoyo a la paz" y como parte de sus acuerdos militares con el Reino Unido para la incorporación de personal de las KBS en el ejército de infantería británico en el archipiélago.



"Esta nueva presencia militar en el Atlántico Sur contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en esta región", remarcó el comunicado del Palacio san Martín.



Y recordó que la República Argentina "no reconoce la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Kosovo, ocurrida el 17 de febrero 2008, por cuanto avala la plena vigencia de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual votó a favor en 1999 cuando era miembro no permanente de dicho órgano".



"Dicha Resolución -puntualizó el documento oficial- contiene elementos a los que la Argentina adhiere de manera irrestricta, en particular el principio de integridad territorial y la solución de las controversias mediante un acuerdo negociado y mutuamente aceptado por las partes involucradas; principios que resultan relevantes para la cuestión de las Islas Malvinas".