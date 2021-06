Estados Unidos anunció ayer cómo distribuirá las vacunas contra el coronavirus que no utiliza. El plan consiste en hacer una primera entrega este mes de más de 6 millones de dosis para el mecanismo Covax, que se destinarán al menos a 12 países de América latina, entre ellos Argentina.

Tras meses de promesas, el Gobierno de Joe Biden (EEUU) informó que distribuirá en el mundo 80 millones de dosis para finales de este mes de las vacunas que se producen en su país y que no utiliza para la inmunización de su población al contar ya con cerca de 300 millones de dosis administradas.

Según publicó en la página web la Casa Blanca, el 75% de esas 80 millones serán enviadas al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para intentar garantizar un acceso más igualitario a los fármacos contra el coronavirus, especialmente entre los países de medianos y bajos ingresos.

La primera entrega será de 25 millones de dosis, 19 millones a través del Covax, de los cuales 6 millones están destinadas a al menos 12 países de América latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y República Dominicana. El texto dejó abierta la puerta a sumar a más estados caribeños. La Casa Blanca, sin embargo, no aclaró cuántas dosis irán para cada uno de estos países. Según medios nacionales, la Casa Rosada espera que estas vacunas de EEUU puedan llegar a Argentina a fines de junio.

"Compartimos estas dosis, no para obtener favores o lograr concesiones. Compartimos estas vacunas para salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia con el poder de nuestro ejemplo y nuestros valores", dijo Biden en un comunicado.

Además de las más de 6 millones de dosis destinadas a América latina y el Caribe a través del Covax, Washington adelantó que otras más de 7 millones irán para países asiáticos: India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas, Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Laos, Papua Nueva Guinea, Taiwán y las Islas del Pacífico.

Las más de 5 millones de dosis restantes de ese primer lote de 19 millones tendrán como destino África y, según adelantó Estados Unidos, los países "serán seleccionados en coordinación con la Unión Africana".

"Estoy agradecido por el anuncio del presidente de Estados Unidos de compartir un lote inicial de 19 millones de dosis a través del Covax para proteger a los que están en mayor riesgo y para alentar a otros a hacer lo mismo", celebró en su cuenta de Twitter el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En paralelo, Washington designó a un grupo de países socios y considerados como "prioridades regionales" para asignarles otras 6 millones de dosis en conjunto: sus vecinos inmediatos México y Canadá, sus aliados Corea del Sur, Ucrania, Egipto, Jordania, Irak, Georgia y Kosovo; y países y territorios de bajos ingresos como los palestinos Cisjordania y la Franja de Gaza, Haití y Yemen.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, se enteró ayer por la mañana de que Argentina sería incluida en la donación. El presidente Alberto Fernández se enteró de la novedad antes de participar de un acto en Mendoza y le pidió especialmente al representante diplomático que intente acelerar lo máximo posible el arribo de las vacunas. En Argentina, más del 22% de la población recibió una dosis de la vacuna que protege contra la covid-19. Biden destacó que el 52% de los adultos en EEUU ahora están completamente vacunados, incluido el 75% de todos los mayores.

"Similar a un conflicto bélico"

El intendente del partido bonaerense de Balcarce, Esteban Reino, aseguró que el distrito trabaja "al ciento por ciento" de su capacidad hospitalaria con las terapias intensivas colmadas por el incremento de casos de coronavirus, y comparó la situación sanitaria con un escenario bélico.

"Es una situación similar a un conflicto bélico, no estamos exagerando, lo que pasa es que el que no está en el hospital no lo ve. Estamos trabajando prácticamente a cama caliente: sale uno y entra otro", dijo Reino en diálogo con Télam. El jefe comunal precisó que la curva de contagios "se fue en 15 días de 300 casos activos a 1.200", y que "cada vez que vienen estas olas, en las guardias hay 15 o 20 personas con falta de oxígeno, y eso dificulta la atención".

Un anuncio clave con el líder ruso



Los presidentes de Argentina y de Rusia, Alberto Fernández y Vladimir Putin, respectivamente, se unirán hoy en una videoconferencia a las 12.30 en la que anunciarán que próximamente comenzará la producción local de la vacuna Sputnik V.

El miércoles de esta semana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anticipado en conferencia de prensa que ya habían recibido la aprobación del Instituto Científico Gamaleya de Moscú para que fuera posible elaborar las vacunas en la planta del laboratorio Richmond en la localidad de Pilar.

En la videoconferencia participarán los dos mandatarios y también el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa del que depende el Gamaleya, Kirill Dmitriev, y Marcelo Figueras, presidente del laboratorio Richmond.

Argentina importará el antígeno y luego hará aquí el filtrado, fraccionamiento y envasado del producto que abastecerá al país y también, en un futuro, al mercado de América latina.

El Laboratorio Richmond confirmó ayer que "en los próximos días podrá iniciar la producción para poner a disposición de los argentinos un número importante de vacunas" Sputnik V contra el coronavirus, después de que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) aprobó los lotes enviados en abril a ese país.

Richmond consignó en un comunicado que el Instituto Gamaleya "dio la aprobación, bajo sus estrictos controles de calidad, de los lotes de la vacuna Sputnik V enviados en el mes de abril de 2021, correspondientes a las pruebas de transferencia tecnológica iniciadas tiempo atrás".

"Como se anunció oportunamente, este es un proceso continuo con múltiples etapas que se vienen cumpliendo en forma satisfactoria", informó la empresa, y añadió que, por consiguiente, "en los próximos días, cumplimentado los requerimientos regulatorios, se podrá iniciar la producción para poner a disposición de los argentinos un número importante de vacunas".

El laboratorio "agradece esta oportunidad y honrará con profesionalidad este acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Instituto Gamaleya".