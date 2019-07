En el encuentro de hoy entre el ministro de Defensa Oscar Aguad y su par de Guatemala Luis Miguel Roldán Moreno puede empezar a cerrarse el esperado capítulo de la venta de dos aviones Pampa III al país centroamericano.

Según cálculos, la operación puede cerrarse en 28 millones de dólares para la Fábrica Argentina de Aviones. Es la primera venta al exterior de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), tras esta nueva etapa de reconversión, ajuste y modernización.

Roldán llegará al país especialmente para el final de este proceso de venta, cuyo acuerdo rubricará finalmente mañana con el presidente de Fadea, Antonio Beltramone, en una visita en la que también lo recibirá el mandatario Mauricio Macri.

Los guatemaltecos quieren este avión para entrenamiento avanzado y cuidado de fronteras. Y dentro de los 28 millones de dólares de la operación, están incluidos lo que se llama un "lote" de repuestos, la formación de pilotos y el soporte inicial.

Los Pampa III fueron construidos totalmente en Córdoba, donde tiene su sede Fadea. Son unidades de entrenamiento básico de avanzada y de ataque liviano. Alcanzan una altitud máxima de 13 mil metros y una velocidad de hasta 870 kilómetros por hora.

Diseñado a principios de los 80, este nuevo modelo fue modernizado y equipado con tecnología de última generación.

Superávit argentino

El comercio con Brasil con saldo a favor

La Argentina registró en el primer semestre del año un superávit comercial acumulado con Brasil de U$S 190 millones, lo que permitió revertir el déficit de más de U$S 3.600 millones registrado en el mismo período de 2018. En junio las exportaciones a Brasil fueron de U$S 828 millones mientras que las importaciones provenientes del socio del Mercosur alcanzaron U$S 849 millones, intercambio del que resultó el saldo comercial negativo de U$S 21 millones. Sin embargo, el primer semestre 2019 cerró con un superávit acumulado favorable al país de U$S 190 millones, que contrasta con el déficit de U$S 3.689 millones de los primeros 6 meses de 2018.