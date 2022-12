El ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, firmaron hoy un Acuerdo en Materia Tributaria (TIEA) que prevé intercambiar información financiera de cuentas individuales y beneficiarios de sociedades de ambos países.



Como complemento de este entendimiento, que entrará en vigencia el 1 de enero próximo, el Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento un proyecto que "promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen", señaló este mediodía el ministro Massa durante la presentación del acuerdo en el Centro Cultural Néstor Kirchner.



"Quiero aprovechar la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación (Cecilia Moreau) para pedirle que rápidamente convoque a los titulares de las comisiones para poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización (de capitales)", dijo Massa.



En este sentido, instó a que ese proyecto de ley "también castigue con toda la fuerza a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior".



"Hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que, a partir de la llegada del embajador Stanley a la Argentina, increíblemente se transformó en poco tiempo", remarcó el jefe del Palacio de Hacienda.



A diferencia de otros acuerdos firmados con Estados Unidos, en esta oportunidad el "cambio sustantivo" es sobre cómo funciona el volumen de información.



"Es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS (la AFIP estadounidense) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial", indicó el titular del Palacio de Hacienda.



En cuanto a los alcances, el ministro hizo referencia a la necesidad de construir una política de Estado, "no solo en el 2023 sino también para los próximos cinco o diez años".



"No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales", subrayó.



El ministro caracterizó el acuerdo como "masivo", en función que estarán alcanzados quienes hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en los Estados Unidos y que lo hayan hecho como individuos, siendo parte de sociedades o de trust (fondos fiduciarios en favor de ciertos beneficiarios)", enfatizó.



Massa aclaró, además, que este sistema "le transfiere a la Argentina no solamente la tenencia en cuentas; sino también las utilidades o rentabilidades que hayan percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades".



Adicionalmente se informará "la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero", precisó el ministro.



"Estamos frente a un sistema que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que blanqueen en la Argentina, con la idea de generar condiciones de inversión y de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, rompiendo con la cacería en el zoológico", subrayó.



Al respecto, añadió que "muchas veces a la hora de hablar de la buena administración de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita".



Por su parte, el embajador Stanley aseguró que este acuerdo "es muy importante para los Estados Unidos, ya que habilitará información recíproca".



"Hemos firmado más de 100 acuerdos bilaterales, por lo tanto es un paso significativo para combatir la evasión que afecta a ambos países", puntualizó Stanley.



En el Palacio de Hacienda apuntan a los contribuyentes que eludieron el blanqueo implementado durante la administración de Mauricio Macri, que se refugiaron en el vacío de intercambio de información de EEUU con la Argentina, ahora estarán comprendidos en el IGA 1 y será objeto de investigación por parte del fisco.



En aquel blanqueo, tan exitoso en recaudación como dudoso en su metodología, se exteriorizaron capitales por más de US$ 115.000 millones, tras la aprobación del Congreso luego reforzada por un decreto que permitía la adhesión de familiares de los funcionarios.