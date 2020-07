Argentina se prepara para probar desde la semana que viene una prometedora droga en la lucha contra el coronavirus.

Se trata del remdesivir, que se había desarrollado para el ébola, pero que como no fue muy útil para este virus, se dejó de investigar. Pero se vio que in vitro el Sars-Cov2 era sensible a este antiviral, y entonces se convirtió en una de las primeras drogas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus.

Argentina probará en 100 pacientes el remdesivir, que ya autorizaron EEUU y Europa. Será en el marco del estudio "Solidarity", que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se está haciendo en diez hospitales del país.

Este antiviral ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y esto hace que la infección se desarrolle más lenta y que los pacientes se recuperen más rápido. En los ensayos clínicos que se realizaron hasta ahora mostró resultados prometedores, lo que llevó primero a que lo aprobara la agencia sanitaria estadounidense. Además, Europa anunció ayer la aprobación condicional del remdesivir.

La OMS está llevando adelante a nivel mundial el ensayo "Solidarity", donde se están estudiando en una escala importante de pacientes varias alternativas terapéuticas para el Covid-19. En Argentina lo instrumenta el Ministerio de Salud de la Nación, y participan 10 hospitales en cinco distritos del país, que representan una diversidad geográfica y son los que mostraban indicadores más complejos en el momento en que se inició el estudio.

El infectólogo Gustavo Lopardo, coordinador local de "Solidarity", confirmó a medios nacionales que ya llegó a la Argentina una primera partida de 1.100 ampollas, que se emplearán en 100 pacientes en estos 10 hospitales. Las dosis están en distribución, con lo que se espera empezar a utilizarlas a principios de la semana próxima.

Se distribuirá en los 10 centros que participan: Hospital Italiano, Ramos Mejía y Muñiz (Capital), Posadas, Mariano y Luciano de la Vega, y Houssay (Buenos Aires), Perrando (Chaco), Cuyén y Centenario (Santa Fe) y Rawson (Córdoba). El medicamento es producido por la farmacéutica estadounidense Gilead.

La OMS debería recibir pronto los resultados de las pruebas clínicas que está llevando a cabo de medicamentos que podrían ser eficaces para tratar a los pacientes de Covid-19, dijo ayer su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Casi 5.500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de Solidaridad", dijo en una sesión informativa. "Esperamos resultados provisionales en las próximas dos semanas".

El Ensayo de Solidaridad comenzó en cinco partes que analizaban los posibles enfoques de tratamiento para Covid-19: atención estándar, remdesivir, hidroxicloroquina; los medicamentos para el VIH lopinavir/ritonavir, y lopanivir/ritonavir combinado con interferón.

En Argentina también se usa la hidroxicloroquina como parte del estudio internacional conocido como Solidaridad. Es una droga de muchos años que se la usa para la malaria y enfermedades reumatológicas.

AFECTADOS

Bolivia

Bolivia registró un nuevo récord diario de fallecidos por Covid-19, con 78 en una jornada, superando de nuevo los mil contagios confirmados por día. Los fallecidos alcanzan los 1.201 en la nación latinoamericana.

África

El número de personas en una situación alimentaria crítica en África central y occidental podría llegar a los 57,6 millones a finales de este año por el impacto del coronavirus, señaló ayer el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Texas

El Comité Ejecutivo del Partido Republicano de Texas (EEUU) votó para hacer su convención estatal de forma presencial y no virtual, a pesar de un aumento en los casos de coronavirus en Houston, donde tendrá lugar.

Sin mascarillas en las escuelas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó ayer un proyecto de ley sobre el uso obligatorio de mascarillas contra la Covid-19, pero vetó algunos trechos en los que se exigía llevarlas en comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros locales donde pueda haber reunión de personas. El mandatario argumentó que en esos casos la medida "incurre en una posible violación de domicilio".