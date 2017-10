El exvicepresidente de la Nación Amado Boudou será sometido a partir de las 9.30 de hoy al segundo juicio oral y público en su contra, en esta oportunidad acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, luego de que fuera rechazado un último pedido de postergación.



La defensa del exvicepresidente intentó sin éxito postergar el inicio del proceso al pretender unificarlo con otra causa que aún se encuentra en etapa de instrucción, que es la que lo investiga por la firma de un contrato por parte del gobierno de Formosa con el fondo de inversión The Old Fund, el mismo que aparece en la causa Ciccone. Así, Boudou deberá enfrentar a los miembros del TOF 4, los mismos que desde la semana pasada juzgan al exministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once, los que además fueron sorteados para sustanciar un tercer juicio contra el exvicepresidente por la compra de autos por parte del Ministerio de Economía cuando él encabezaba esa cartera.



Junto a Boudou serán juzgados su amigo y empresario José María Núñez Carmona, el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele, el antiguo dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el exfuncionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri.



Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.



En su acusación, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que Boudou "desplegó su influencia" para facilitar las maniobras de "adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica" y su posterior "habilitación para contratar con el Estado nacional", con la colaboración" del resto de los acusados.



La defensa de Boudou, a cargo de Eduardo Durañona, había pedido la suspensión del debate atento a las otras causas en trámite que complican a su cliente y estarían relacionadas con este proceso, entre ellas los casos de Formosa y de enriquecimiento ilícito.



Boudou se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados tras ser absuelto en un juicio anterior por falsear papeles de un automóvil, pero esta vez enfrentará cargos más graves: cohecho y negociaciones incompatibles. Recién el martes se plantearían las llamadas "cuestiones preliminares" y, luego, comenzarán las indagatorias.