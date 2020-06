La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará esta semana a pagar la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que, en los últimos días, hayan informado una cuenta bancaria propia para que se le pueda depositar el dinero.

El sistema será por número de terminación del DNI y, atentos a la necesidad de mantener el distanciamiento social por el coronavirus, avanzará a razón de un número por día hábil, comenzando este jueves 2 de julio para los beneficiarios con documentos terminados en 0, informaron fuentes de Anses.

El pago de los $10.000 continuará con beneficiarios con DNI terminados en 1, el viernes 3 de julio; los finalizados en 2, el lunes 6; en 3, el martes 7; en 4, el miércoles 8; en 5, el lunes 13; en 6, el martes 14; en 7, el miércoles 15; en 8, el jueves 16; y los DNI terminados en 9, el viernes 17 de julio.

Hasta este fin de semana, cerca de 2 millones de beneficiarios ya habían concluido el proceso de carga de una CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- en el aplicativo que dispuso la Anses en su página web (www.anses.gob.ar/ife).

Hace ya dos semanas que la Anses puso en funcionamiento el aplicativo para canalizar los pagos a través del sistema bancario, permitiendo que el proceso sea "más rápido y seguro", por lo que seguirá habilitado a la espera que más personas completen el procedimiento en los próximos días, aseguraron a Télam desde la Anses.

Asimismo recordaron que los $ 10.000 se irán depositado en las cuentas informadas y que se avisará a los beneficiarios el día de cobro por mensaje de texto (SMS) o que podrán consultarlo vía la página web del organismo.

En el caso de no tener una cuenta bancaria los beneficiarios podrán solicitarla en forma gratuita en cualquier banco, tanto a través de aplicaciones digitales como en forma personal, pidiendo un turno en cualquier banco público como privados.

Se calcula que más de 3 millones de personas que en la primera ronda eligieron cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) y de la Red Banelco (470.000) deberán informar una CBU para volver a cobrar los $ 10.000.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró ayer que habrá un tercer pago del IFE pero que será para aquellas áreas del país "donde la cuarentena vuelve a una fase 1, donde la cuestión está más complicada en términos de respetar el aislamiento".

"Cada vez que se paga el Ingreso Familiar de Emergencia es una decisión nueva, donde se incluye volver a asignar presupuestariamente un monto enorme para acompañar a los argentinos y argentinas a los que el gobierno está cuidando en la situación de pandemia", dijo Raverta en diálogo con Radio 10.

Consultada sobre si el Gobierno estudia la instrumentación de un ingreso universal para los próximos meses, Raverta dijo que el tema "está en agenda y se está discutiendo pero le falta mucho recorrido".

"Hay múltiples miradas sobre la posibilidad de tener un ingreso universal y no es una discusión sencilla; las cuestiones y soluciones no son unidireccionales, en la comunidad participa el tercer sector y también el sector privado", señaló. "Tenemos que hacer un esfuerzo al tener una población de 9 millones de personas que algunos trabajan de manera no registrada y quienes no tienen un ingreso, ese esfuerzo de conducir desde el Estado esa comunidad, debe garantizar que cada uno ponga su parte, el Estado y también el tercer sector y el sector privado", cerró.

La distribución

El Indec dará a conocer hoy la distribución funcional del ingreso al término del primer trimestre del año, periodo signado por una caída del 5,4% del PBI y un nivel de desocupación del 10,4%. La distribución del ingreso da cuenta cómo se reparte el dinero que se genera en el país entre los distintos segmentos de la sociedad.

Impulsan un ingreso para adolescentes

La defensora nacional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, propuso crear un "ingreso universal" para esa franja etaria, dijo que debe ser un debate para después de la pandemia de coronavirus, y explicó que se trata de "tomar todas estas distintas asignaciones que reciben los niños y ponerlas debajo de un solo paraguas que sea este ingreso".

En una charla con Télam, Graham contó que planteó su iniciativa el miércoles pasado en una reunión que mantuvo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien recibió "bien" la propuesta.

Graham, abogada especialista en Derecho de Familia, es la primera defensora nacional de Niñas Niños y Adolescentes. Juró el 28 de febrero pasado tras ser designada por el Senado de la Nación.

"No es que impulsemos ya, porque sabemos que no es posible porque hay que hacer toda una ingeniería que implica un nuevo pacto social, económico, incluido el fiscal, una reforma tributaria, una cantidad de cosas. Lo que decimos es que la Convención sobre los Derechos del Niño habla del derecho del niño en la seguridad social y eso incluye, por ejemplo, la asignación universal. Y uno podría decir que la asignación universal, que además proviene del Anses, es seguridad social. Lo que le propusimos al Jefe de Gabinete es, escalonadamente, ir avanzando hacia la cobertura del 100% de niñas niños y adolescentes en un ingreso universal y único. Ahora lo tenemos fragmentado: la asignación universal para aquellos que tienen papás que o no trabajan o no tienen un trabajo regulado, después la asignación familiar para los que tienen padres con trabajo registrado, o sea que reciben una asignación familiar en su recibo de sueldo, y después están aquellos que lo descargan del Impuesto a las Ganancias. En síntesis, esta propuesta de un ingreso universal para niños y adolescentes sería la unificación de las asignaciones que actualmente se perciben los sectores vulnerables.