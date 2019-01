Los riojanos concurriren hoy a la urnas para decidir en una consulta popular si habilitan al gobernador peronista Sergio Casas a competir por un tercer mandato consecutivo, tras una enmienda constitucional votada en diciembre por la Legislatura local, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de amparo interpuesto por Cambiemos para frenar el plebiscito.

De todas formas, la oposición política riojana, que lidera el frente Cambiemos, volvió a denostar la realización de la consulta, en la que si el "No" consigue el 35% del padrón caerá la posibilidad de la reelección de Casas; de lo contrario, la opción quedará firme y el mandatario justicialista podrá ser candidato una vez más, como lo prescribe la enmienda aprobada por la Legislatura.

En un fallo firmado por mayoría, con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, los miembros del máximo tribunal Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron el amparo elevado por Cambiemos en una resolución que se dio tras recibir un dictamen de la Procuración General que consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito de la justicia riojana.

"El procedimiento de consulta popular que se intenta interrumpir no causa estado por sí mismo, ni tampoco conlleva una vulneración actual de derechos subjetivos que autorice a sostener que se presenta una controversia concreta en los términos tradicionalmente entendidos por la jurisprudencia de este Tribunal", indicó.

"En el marco de conocimiento que ofrece el examen de una acción de amparo como la intentada, el Tribunal considera que con los elementos incorporados hasta el momento no puede entenderse consolidada la presencia de un 'caso' que habilite su intervención en el marco de las atribuciones y de la competencia reconocidas por la Constitución Nacional", agregó.

Por su parte, la UCR señaló, tras el fallo, que "la Corte no niega su competencia originaria en la cuestión, y dice que es prematuro opinar sobre la validez o no de la enmienda, ya que el proceso de votación en sí mismo no genera afectación concreta, y que el daño denunciado recién se configuraría en caso que la enmienda fuera aprobada. En definitiva, que todavía no es momento de analizar la cuestión".

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, aseguró el viernes que "no va a permitir la trampa" en la consulta popular y señaló que se garantizará que la votación sea "transparente".

Brizuela sostuvo, además, que "como Tribunal tenemos la obligación constitucional y legal de garantizar al pueblo de La Rioja el normal funcionamiento de toda la elección, desde el comienzo de los actos preelectorales hasta la finalización del escrutinio definitivo para que la ciudadanía se quede tranquila que la expresión del pueblo ha sido respetada".

Sobre una de las quejas de Cambiemos, en el sentido de que los fiscales no pueden ingresar al cuarto oscuro a reponer boletas en caso de que falten, recordó que "la ley electoral, en el artículo 80, inciso 5, indica que debe ser realizada por el presidente de mesa y esto se realiza conjuntamente con los fiscales".

"Los fiscales pueden ingresar al cuarto oscuro cada vez que lo consideren oportuno; deben entregar las papeletas al presidente para que éste los coloque en presencia de todos los fiscales y controle que sean las papeletas oficializadas, autorizadas por el Tribunal Electoral y no otras. Esto es así conforme a la ley", puntualizó.