El diputado nacional electo por el Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo afirmó que "hay un problema serio con el precio de los alimentos" en Argentina porque "no hay calidad nutricional y es dónde se debería poner el acento en el próximo tiempo".



"En la Argentina hay una gran cobertura de asistencia alimentaria, pero no hay calidad nutricional y ahí hay que poner el acento en el próximo tiempo. Por eso me parece importante sostener los productos que se han congelado y tiene que haber una canasta alimentaria básica saludable", afirmó Arroyo en declaraciones a Radio Del Plata.



El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3% en octubre, por lo que una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó percibir ingresos por $30.925 para poder adquirir la cantidad mínima e indispensable de alimentos para no caer en situación de indigencia, informó el pasado 18 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En este sentido, Arroyo apoyó la decisión del secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti, de congelamiento de precios y remarcó que "hay que avanzar con una canasta básica que sea accesible".



"Se ha avanzado con un conjunto de instrumentos como la tarjeta alimentar para madres con chicos hasta 14 años" pero "hay que llegar a 3 mil jardines que nos faltan, para achicar la desigualdad del arranque".



Asimismo, Arroyo consideró que comer tiene que ser barato porque "lo que se produce en un país, tiene que ser accesible para ese país".



Por otro lado, el exministro de Desarrollo Social reconoció que "los propios pobres marcaron las fallas" en la gestión y se organizaron a través de organizaciones sociales.



"Los movimientos sociales han visibilizado al pobre y el trabajo que hacen, el gran problema de nuestro país es reconocer ese trabajo y reconocerlo significa remunerarlo", finalizó.

Fuente: Télam