La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, fue asaltada ayer por delincuentes armados que ingresaron a su casa de la localidad bonaerense de Castelar luego de secuestrar a uno de sus hijos y escapararon con sus dos autos tras robar dinero, relojes, celulares, ropa y alhajas.



Según Stolbizer, los asaltantes actuaron a cara descubierta y no los golpearon, al tiempo que consideró que se trató de un hecho ‘absolutamente al voleo‘.

Por su parte, el jefe de la Policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, aseguró que los delincuentes serán detenidos y que tanto él como el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, se pusieron a disposición de las víctimas.



Las fuentes preciaron a Télam que el hecho ocurrió cerca de la 1.30, cuando cuando Juan Laprovittola, uno de los hijos de Stolbizer, llegaba a su casa situada en Marqués de Loreto al 2200, de Castelar, partido de Morón, en el oeste del conurbano, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan, propiedad de su madre.

‘Mi hijo más chico estaciona mi Tiguan y le cruzan un auto Audi blanco, dos hombres se suben a la camioneta y se lo llevan. Lo pasearon durante veinte minutos o media hora llamando para pedir un rescate, pero como nosotros teníamos los teléfonos apagados, no les contestábamos. Entonces dieron vueltas con él, lo amenazaron hasta que lo trajeron de vuelta a casa para robar‘, contó a la prensa la diputada nacional.



Si bien los asaltantes llevaron al joven primero a su dormitorio, luego se dirigieron a la habitación principal de la casa, donde Stolbizer dormía junto a su esposo. ‘Nos levantamos y permanentemente le apuntaban a él, que lo iban a matar que les diéramos plata. Yo les dí la plata que tenía, mi marido lo mismo. Nos hicieron tirar al piso y yo alcancé a ver que (los delincuentes) se llevaban zapatillas de los chicos y una cajita con relojes y otras cosas‘, explicó la diputada.



Stolbizer contó que los delincuentes, de unos 20 años, no los golpearon ni parecían drogados, y que los dejaron tirados en el piso mientras escapaban en el Chevrolet Cruze blanco de su marido y la Tiguan.

De acuerdo a los voceros, estos dos vehículos fueron abandonados luego por la zona: uno en Charrúas y Maestra Vergara, de la vecina localidad de Villa Tesei, y el otro en Pelagio Luna y Wenceslao del Tata, de Caseros, partido de Tres de Febrero.

El hecho es investigado por el fiscal Sergio Dileo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Morón, quien instruye una causa por ‘privación ilegítima de la libertad agravada, robo con arma de fuego y portación de arma de fuego‘.

El fiscal dispuso el análisis de distintas cámaras de seguridad de Morón, Villa Tesei y Caseros para determinar el recorrido que realizaron los delincuentes con los dos vehículos robados y posteriormente abandonados. Tanto la camioneta Tiguan como el Cruze fueron recuperados por personal de la Delegación Tres de Febrero de la Policía Federal que interviene en la pesquisa junto a los efectivos de la jurisdicción de Morón.



‘Estamos trabajando desde el momento que tomamos conocimiento, hablé con la diputada apenas me enteré porque quería saber cómo estaban ellos y las características del hecho. Nos pusimos a disposición de la familia‘, dijo por la mañana a la prensa el comisario general Perroni.



En tanto, Stolbizer aclaró que ‘nunca‘ tuvo custodia y que ‘fue un hecho absolutamente al voleo, cuando lo tenían secuestrado a mi hijo le preguntaron qué hacíamos nosotros y él les dijo que era diputada. Así que cuando llegaron a mi casa me preguntaron si era verdad que yo era diputada‘. La legisladora agregó que hace 25 años que vive en ese barrio, que no piensa mudarse y que lo que le pasó a su familia ‘es lo mismo que le pasa a muchos otros vecinos que no tienen la posibilidad de contarlo‘.



‘Son muchas las cosas que hay por hacer que no se hicieron desde hace mucho tiempo, son cuestiones que no se resuelven de un día para el otro, tampoco se resuelven con más policías en la calle. La verdad que la Argentina viene envuelta en episodios de este tipo desde hace muchos años y esto demuestra la ineficacia que tenemos todas la estructuras políticas, judiciales y policiales‘, dijo.



Por último, Stolbizer reconoció que quedó muy ‘conmocionada‘ al ver a su hijo ‘con una pistola en la cabeza‘ y que Ritondo y Perroni se comunicaron con ella para hacerle llegar un mensaje de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Margarita ya había sufrido dos asaltos

La diputada ya había sufrido otros asaltos: en enero de 2009 fue víctima de un robo exprés en Castelar Norte, en mayo de 2013 ladrones ingresaron a su casa, en ausencia de toda la familia, y se llevaron joyas y dinero, y en febrero de 2015 le rompieron la luneta del auto que tenía estacionado frente a su casa y le robaron la rueda de auxilio.



Este asalto se dio el mismo día en el que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó un nuevo operativo de patrullaje en los 190 puntos con mayor índice delictivo de la provincia, donde se concentran gran parte de la población del país y de los delitos de inseguridad. Frente a este hecho de violencia, todo el arco político local se solidarizó con la diputada, desde el oficialismo hasta la oposición.