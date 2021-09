No es la primera vez que es víctima de la inseguridad, ni tampoco la primera vez que lo cuenta en Twitter. En febrero asaltaron a su mamá y ahora la diputada provincial María Eugenia Brizzi, de Juntos por el Cambio, denunció que este martes motochorros le robaron la bicicleta y la amenazaron en El Palomar. Y, de paso, le mandó un mensaje a Sabina Frederic: “Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra”.

En el tuit, que fue acompañado por la denuncia policial correspondiente, la diputada Brizzi contó que el asalto ocurrió a las 10.15, al llegar al cruce de las calles Cabral y la avenida Rosales, en el partido de Morón.

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra”, le mandó un mensaje en Twitter a la titular de la cartera de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, a quien arrobó.

“Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, había dicho Frederic cuando la consultaron sobre la inseguridad en el conurbano. Sus dichos dispararon críticas varias de todos los ámbitos, incluso una divertida respuesta del embajador suizo, que incluyó al tenista Roger Federer y al actor Robert de Niro.

Lo cierto es que, más allá del tiro por elevación para Frederic, los dos motochorros encerraron a Brizzi, forcejearon, la golpearon y le robaron su bicicleta. No es el primer hecho de inseguridad en su familia. El 5 de febrero pasado, la mamá de la diputada fue asaltada también en El Palomar.

Por entonces, también en Twitter, la legisladora había posteado: “Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. BASTA”.

En ese descargo en redes sociales, Brizzi había arrobado al intendente de Morón, Lucas Ghi, y al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Y, justamente, Berni también aprovechó la polémica frase de Frederic sobre Suiza para cuestionarla, una vez más: “Se la pasó de joda toda la pandemia”. Y siguió: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández“.

Críticas

Claro, que Berni y el embajador suizo no fueron los únicos que criticaron la frase de la ministra. Florencio Randazzo, precandidato a Diputado bonaerense por Vamos Con Vos, le respondió: “¿Le parece divertido que alguien que sale a laburar espere el colectivo con miedo a ser asaltado? ¿O que haya que dar vueltas con el auto por temor a una entradera? Porque esta es la realidad de quienes vivimos en el Conurbano. Si viven en un termo, por lo menos hagan silencio”.

Mientras que Ricardo López Murphy, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, tuiteó: “¿A la ministra le parece divertido que tantas familias argentinas sufran hechos inseguridad? ¿Que vivan con miedo de que entren en sus casas o comercios? Que los ciudadanos estén encerrados y los delincuentes libres no es divertido, Frederic. Dejen de tomarnos por idiotas”.

Y María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, escribió: “¿Será que la divierte ver las familias que la inseguridad destruye cada día por su inoperancia? Quizás le resulta aburrido el poco tiempo que pasa entre un hecho de inseguridad y otro... Terrible la sinceridad de la ministra, pero explica cómo vivimos.... Y siguió: “Si quién debe garantizar la seguridad de los ciudadanos cree que nos convertiría en un país aburrido, si quién encuentran diversión en las víctimas que se multiplican día a día, es imposible pensar que está trabajando para combatir el delito...”.