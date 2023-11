Javier Milei, que ayer fue proclamado presidente por la Asamblea Legislativa, advirtió que durante su gobierno el país vivirá los efectos de una "estanflación" como consecuencia de las medidas que implementará.

"Va a haber una estanflación porque cuando haga el reordenamiento fiscal va a impactar negativamente en la actividad económica", adelantó Milei en declaraciones radiales.

El presidente electo explicó que "la única billetera que va a estar abierta", en relación a los fondos que permitirá destinar a la estructura del Estado, será para el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de "dar contención a los caídos" por las medidas económicas de su gobierno.

El término "estanflación" alude a la conjunción de las palabras "estancamiento e inflación" y significa que los precios se mantendrán en alza y que la actividad económica sufrirá una caída.

Al regresar ayer de EEUU, Milei confirmó en declaraciones radiales que el próximo ministro de Economía será Luis "Toto" Caputo.

En una sesión corta y protocolar, la Asamblea Legislativa proclamó a Javier Milei y Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta electos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular del Senado, fue la responsable de la apertura del recinto para realizar la sumatoria de los resultados del escrutinio definitivo del balotaje, y por ende habilitar a los vencedores a asumir al frente del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre.

La Asamblea Legislativa proclamó ayer formalmente la fórmula presidencial integrada por Milei y Villarruel, quienes estuvieron presentes en el recinto de sesiones, como paso reglamentario previo a su asunción el próximo 10 de diciembre.

La reunión de los diputados y senadores, presidida por Cristina, también decidió convocar para el 10 de diciembre a las 12 a Milei y Villarruel para que presten juramento en el Congreso. La sesión contó con la participación de diputados y senadores de todas las bancadas parlamentarias. Estaba el diputado Cristian Ritondo (Pro), quien podría ser designado presidente de ese cuerpo parlamentario. Pero no estuvo el legislador Florencio Randazzo (peronismo).

La regulación de precios, "aberrante"

Javier Milei dijo que la regulación de precios es "una aberración" y que en su gestión la Secretaría de Comercio dejará de existir "en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos" anteriores. "Eso de regular precios me parece una aberración", dijo Milei en declaraciones radiales. Consultado sobre si existirá en su gobierno la Secretaría de Comercio, dijo que "no en el sentido que le han dado históricamente". Acerca de si liberará precios, Milei respondió que "todos los que pueda, hay algunos que todavía no puedo por las bombas que dejó plantadas el Gobierno".

Aval de la subdirectora del Fondo

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, calificó ayer de manera positiva al encuentro que mantuvo con el equipo económico que acompañó al presidente electo Javier Milei en Washington, EEUU.

"Positivo encuentro con Nicolás Posse y Luis Caputo, asesores económicos del presidente electo @JMilei", sostuvo Gopinath a través de su cuenta en la red social X al referirse a la reunión que mantuvieron el martes, en la que también participaron Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, subdirector; Ashvin Ahuja, jefe de misión y Ben Kelmason, representante residente senior del organismo.

"Discutimos los complejos desafíos que enfrenta Argentina y los planes para fortalecer urgentemente la estabilidad", dijo Gopinath a la posibilidad de reformular el programa que el país mantiene con el organismo.

Al mismo tiempo, remarcó que "nuestros equipos seguirán estrechamente comprometidos en el próximo período".

El equipo económico de Milei buscó dejar claro que procuran reordenar las cuentas públicas con equilibrio fiscal en un horizonte de un año.