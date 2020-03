El número de contagiados por coronavirus en Argentina ascendió a 12 después de que el Ministerio de Salud confirmara ayer tres nuevos casos, todos ellos "con antecedente de viaje" al exterior, por lo que todavía no hay registro de ninguna transmisión local en el país. "El servicio de virosis respiratorias analizó 28 muestras correspondientes a casos sospechosos de COVID-19. Se informa que en tres de las 28 se detectó genoma de SARS-COV-2. (...) Junto a estos, ya son 12 los casos confirmados de coronavirus en el país", destaca el informe difundido ayer.

Dos de los tres nuevos casos corresponden a CABA y el otro se ubica en provincia de Buenos Aires. En la provincia se trata de una mujer de 53 años, con "antecedente de viaje a Europa", quien el 5 de marzo comenzó a mostrar síntomas y dos días después acudió a la institución sanitaria donde continúa ingresada.

Otro de los casos, en la capital, se trata de una persona de 71 años, con residencia en Parma (Italia) que ingresó al país el 5 de marzo y ese mismo día comenzó a desarrollar síntomas. Un día después "consultó a un efector público" de Buenos Aires, donde se le solicitó la muestra para diagnóstico y se le indicó internación para aislamiento.

El tercer caso, también en la capital, es un paciente joven, sin patología previa, que asistió a un evento en Estados Unidos, en donde se confirmaron casos de COIVD-19, motivo por el cual se suspendió el evento. Se encuentra en buen estado de salud, internado para su aislamiento en una institución privada. "Al momento, las dos jurisdicciones (capital y provincia) se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo", agrega el comunicado.

Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control. El país registró el sábado pasado el primer muerto por coronavirus de América latina, un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

El paciente comenzó a mostrar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta el 28 de febrero, tres días después de regresar de su viaje por Europa, y el pasado miércoles ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital Cosme Argerich de Buenos Aires, aislado de otros pacientes y con asistencia respiratoria mecánica. El fallecimiento se produjo el sábado a primera hora, y poco después los análisis confirmaron que se trataba de coronavirus.

Pedido a viajeros

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, recomendó que las personas que regresan a la Argentina después de un viaje por algún país europeo se queden en sus casas durante 14 días: "No vayas a trabajar, no te juntes con amigos ni vayas a lugares donde haya mucha gente", enfatizó el funcionario. Quirós advirtió, en diálogo con radio Mitre, que "nuestro riesgo real son las personas que vienen de países europeos y no cumplen con esta recomendación". Frente a esto, pidió que "las personas vuelvan de viaje tengan un comportamiento cívico apropiado".

Un freno al 8M

Las movilizaciones por el Día de la Mujer se sucedieron ayer en distintos lugares del mundo, aunque muchas de las celebraciones se vieron afectadas por el temor al coronavirus, con la cancelación de las manifestaciones en varios países. Sobre todo en los más afectados por la epidemia.

En Italia

1.000 Personas. Hasta ese número autorizó el gobierno italiano para que se puedan realizar encuentros públicos sin correr mayores riesgos de contagiar la enfermedad.