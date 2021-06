Nota de TN

La polémica en torno a las vacunas de Pfizer y el Ejecutivo Nacional sumó este martes otro capítulo. Santiago Cornejo, el director del mecanismo Covax para América Latina, confirmó que el Gobierno de Alberto Fernández pidió no recibir vacunas contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio estadounidense. El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas, llamado Covax, fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso equitativo de todos los países a una vacuna, en un acuerdo que fue firmado por 190 naciones, entre ellas la Argentina.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, dijo Cornejo en una sesión académica organizada por el Grupo Joven del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI).

“Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”, reveló el director de Covax para América Latina.

La revelación se produce luego de una escalada de tensiones entre el Gobierno Nacional y la oposición, y críticas del propio Presidente y funcionarios nacionales por las presuntas pretensiones de Pfizer para llegar a un acuerdo, que finalmente nunca fue alcanzado.

En los últimos días, Alberto Fernández y el ex ministro de Salud, Ginés González García, dijeron públicamente que evitaron comprar la vacuna por las exigencias de Pfizer.

Desde Covax confirmaron que los países que quieren recibir vacunas por medio de este mecanismo deben firmar y aceptar los requisitos de “indemnización y responsabilidad” planteados por los distintos laboratorios. Y que, en este caso, los requisitos serían los mismos que se imponen en una negociación bilateral entre el laboratorio y el país para llegar a un acuerdo.

La respuesta de Cornejo partió de una pregunta realizada por la diputada radical Claudia Najul durante el evento virtual organizado por el CARI. “Ya sabíamos que Ginés González García había decidido acceder a la cuota mínima de vacunas del Fondo COVAX (para 4,5 millones de personas) cuando pudo haber contratado para 18 millones. Ahora nos enteramos que llevaron el capricho con Pfizer al extremo. Le negaron vacunas a la gente”, lanzó la legisladora de JxC en Twitter.

La diputada se refirió así a la decisión del Gobierno, reconocida por funcionarios del Ejecutivo, de realizar la “compra mínima” para ingresar en ese mecanismo global.

“Negligencia, inoperancia, desidia. No entran los adjetivos que les corresponden en un solo tuit. Estamos exigiendo las explicaciones correspondientes desde el Congreso. Están jugando con la salud de la gente mientras siguen ocultando por qué no firmaron con Pfizer”, concluyó la diputada.