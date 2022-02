Nota de ambito.com

En la Casa Rosada se percibía un clima de satisfacción por el resultado de la reunión con el Directorio de Fondo Monetario Internacional y si bien no lo quieren decir en on the record, tienen la expectativa de que el acuerdo pueda cerrarse en los próximos días. Es más, algunos funcionarios se sorprendieron de ver que las negociaciones “estaban mucho más aceleradas de lo que nosotros suponíamos".

Cabe señalar, cabe señalar que sorprendió a más de uno en el Gobierno el buen resultado de la reunión informal del Directorio del FMI.

En principio, en Economía está trabajando a toda máquina para lograr que la semana próxima se pueda celebrar el acuerdo con el staff y su posterior envió a la Cámara de Diputados. “Esperamos incluso que pueda ingresar al Congreso antes de marzo”, señaló una fuente a Ámbito.

El jueves pasado el vocero del FMI, Gerry Rice, había dado algunos indicios de la aceleración en las negociaciones al decir: “estamos trabajando muy duro con las autoridades argentinas, y tratando de hacerlo lo más rápidamente posible, así que estén atentos”, dando la impresión de que podría haber noticias muy pronto.

La reunión informal del Directorio del FMI fue, según informaron a nivel local, bastante extensa y en el entorno presidencial confiesan que “"Aunque algunos miembros se quejaron por la falta de reformas estructurales, de todas maneras aprobaron”. Es más, señalan que el Board le habría indicado al staff “que igual avanzaran, que estaba bien”.

Como señalan en los despachos oficiales ,“el Board aprobó” y este paso es fundamental para que finalmente el gobierno argentino pueda firmar el acuerdo con el staff que da lugar a la Carta de Intención y el Memorándum de Entendimiento.

Cabe señalar que estos documentos serán ingresados el 2 de marzo –en caso de firmarse antes- y el ministro de Economía, Martín Guzmán dará las explicaciones del caso a los legisladores. Aunque, el trámite parlamentario es a “libro cerrado” por sí o por no.

Quienes están abocados a lograr la aprobación en el Parlamento son el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hablan con los gobernadores. En este sentido, también en el oficialismo hay confianza que será aprobado.

Cabe recordar que el entendimiento contempla una reducción de 0,6 puntos del PBI en el desequilibrio fiscal, que debería pasar de 3,1% registrado el año pasado a 2,5% en el presente. Mayor es la reducción contemplada en el financiamiento monetario del déficit ya que en 2021 el Banco Central asistió al Tesoro con 3,7% del PBI, proporción que este año debería disminuir a 1%. Esto generará más presión sobre el mercado financiero, a lo que debe sumarse la decisión de mantener tasas de interés positivas.

Otro de los términos del acuerdo contempla una acumulación de reservas de 5.000 millones de dólares en 2022. En tal sentido, el FMI brindará financiamiento por unos 4.500 millones de dólares.

Uno de los mayores interrogantes que resta develar se refiere a los subsidios energéticos, tema sobre el que el staff del Fondo viene insistiendo en que deben ser recortados.