El gobierno nacional denunció este lunes que el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que conduce el peronista Gustavo Bordet, se negó a entregar viviendas para los ciudadanos afectados por las inundaciones en las primeras semanas de enero.

El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, aseguró que "el Instituto de Vivienda de Entre Ríos es el principal responsable por la falta de obras" y lamentó que el titular de ese organismo, Marcelo Casaretto, no quiera "trabajar en conjunto" con el gobierno nacional "poniendo a la gente de rehén de su interés político".

El funcionario recordó que "el Estado nacional le solicitó a la provincia que adjudique viviendas que ya estaban en ejecución para resolver la situación de emergencia, pero tanto el director del Instituto como el gobernador se negaron a que los damnificados sean los beneficiarios".

Desde el Gobierno nacional remarcaron que Entre Ríos cuenta con 521 millones de pesos para la construcción de viviendas, módulos habitacionales y mejoramientos para situaciones de emergencia y resta transferir 324 millones, lo que hace un total de 845 millones destinados a este tipo de soluciones de emergencia generalmente provocadas por inundaciones y otros desastres naturales.

Según el Ejecutivo, estas soluciones específicas contabilizan un total de 870 viviendas y 171 obras de mejoramiento, que se encuentran avanzadas en su ejecución gracias a las gestiones del gobierno nacional.

"Recibieron en los últimos tres años más de 1.500 millones de pesos de fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), pero resolvieron no destinar un peso a viviendas sociales. No quieren avanzar con estas viviendas porque no generan recupero al IAPV", sostuvo Kerr. En esa línea, agregó: "Casaretto debe terminar con el clientelismo político en la entrega de viviendas y antes de señalar errores ajenos sería razonable evaluar las responsabilidades que le son propias".

"El Instituto nunca quiso hacerse cargo del problema y desistió de ejecutar las obras según los requerimientos administrativos y nuevos estándares de transparencia establecidos por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación", explicó el funcionario de Cambiemos.