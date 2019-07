Hace unos años era un tema tabú. Hoy, las consultas por vasectomías superan a los pedidos de información por ligadura de trompas y hay un aumento significativo en la demanda de este procedimiento. La anticoncepción quirúrgica en hombres, que es gratuita por ley desde 2006, poco a poco empieza a sumar interesados. Según los especialistas consultados por Clarín, se incrementa un 30% por año. Los datos sobre vasectomías informadas a la Secretaría de Salud de la Nación muestran cifras aún mayores: entre 2017 y 2018, se triplicaron los procedimientos. Pasaron de 181 a 565. Si bien, en su mayoría, se inclinan por esta práctica hombres juntados o separados que ya son padres, en uno de cada diez casos la eligen menores de 40 años que no tienen hijos y ya resolvieron que no quieren tenerlos en el futuro.

Hace un año que Martín Frías se hizo la vasectomía. Para ese entonces tenía 26 y llegó a la intervención acompañado por su mamá. Dice que le llevó tiempo definir el tipo de procedimiento (con o sin bisturí) y la clínica para realizarlo pero que la decisión de recurrir a lo más cercano a la anticoncepción definitiva estuvo clara desde el principio. “Creo que se pone mucho el foco en la madre y el rol paterno se toma a la ligera. Me gustan los niños pero no quiero ser padre”, cuenta Martín, que es actor, músico y profesor de canto de chicos y adultos.

Asegura que compartió su deseo con su familia y que no se sorprendieron demasiado con el anuncio. “No es algo que escondo. Ellos me conocen y saben que no formaba parte de mi proyecto de vida. Hablando con el médico me enteré de que se puede revertir, aunque no es mi idea, yo fui directo al método definitivo para evitar fisuras. Me pareció lo más responsable”, señala el joven que se plantea la posibilidad de adoptar si es que cambia de opinión más adelante.

Cada vez son más los hombres que averiguan sobre esta intervención. Según datos de la línea de consulta 0800 Salud Sexual, de la Secretaría de Salud de la Nación, por primera vez en 2018 hubo más pedidos de información por vasectomías (580) que por ligadura de trompas (354). Y los procedimientos se triplicaron en un año: en 2017 se habían hecho 181, mientras que en 2018 se realizaron 565. Sin embargo, aún son muchas más las ligaduras informadas por las provincias a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la cartera de Salud de la Nación. Fueron 14.590 en 2018.

Gastón Rey Valzacchi, jefe de Andrología y Reproducción del servicio de Urología del Hospital Italiano, explica que el pico de edad de los que deciden hacerse la vasectomía se ubica entre los 40 y 50 años y que, en su mayoría, son hombres que ya formaron su familia y no pretenden tener más hijos. Sin embargo, llama la atención que un 10% de los que se la practican no alcanzan las cuatro décadas y no son padres.

Milena Mayer, uróloga especialista en Andrología y Reproducción, coincide en el perfil de los interesados. “La demanda viene en aumento, hay un récord de consultas. Creo que tiene que ver con que de a poco hay más conciencia por parte de los hombres sobre la necesidad de poner el cuerpo y hacerse cargo de la anticoncepción”, señala.

Según la especialista, el incremento es de entre un 25% y un 30% por año, desde que entró en vigencia la ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, que legalizó esta práctica y la tornó gratuita.