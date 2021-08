El número de personas contagiadas de coronavirus en el país se redujo "en forma sostenida" más del 85% entre el pico del mes de mayo y la semana pasada, según un reporte de hoy del Ministerio de Salud, mientras que especialistas hablan de "un buen momento para la Argentina" en el marco de la pandemia y advierten sobre la necesidad de mantener los cuidados preventivos ante el avance de la variante Delta.



"Gracias al avance del plan nacional de vacunación contra la Covid-19 y al sostenimiento de las medidas de cuidado, la Argentina registra un descenso constante del número de casos de la enfermedad desde hace 13 semanas", destacó hoy el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa.



Allí se subrayó también el avance del plan nacional de vacunación contra el coronavirus al indicar que "el 81,8% de la población a partir de los 18 años ya cuenta con la primera dosis", mientras que "el 33,3% ya recibió el esquema completo".



De acuerdo con el análisis de la Sala de Situación Nacional Covid-19 de la semana epidemiológica 34, los casos positivos de coronavirus sumaron 32.476, lo que representa un 85% menos que los notificados en la semana 20, cuando -en el pico de mayo- se registraron 225.504 personas con coronavirus.



Además, la cartera sanitaria informó hoy que hubo una baja en el número de internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI) a causa de la enfermedad.



En ese marco, indicó que si se compara lo que ocurría en la semana 23, cuando hubo 7.839 personas internadas, la ocupación en camas UTI se redujo 60% ya que, en la semana del 20 de agosto, los cuadros graves sumaban 3.173.



En diálogo con la FM Radio Con Vos, la ministra nacional de Salud, Carla Vizzotti, señaló esta mañana que las aperturas, como la del público en el fútbol -con una prueba piloto que se hará el próximo 9 de septiembre, cuando se dispute un partido por las eliminatorias del mundial en el estadio Monumental- se tomaron tras "13 semanas de descenso de casos, 11 de baja en los casos de internaciones en terapia, y 11 semanas de descenso de número de muertes".



Además, la funcionaria señaló que, como toda decisión basada en la evidencia científica, "si llega a haber alguna situación y es necesario replantearla" desde el punto de vista epidemiológico, "habrá que hacerlo".



También, remarcó que desde julio pasado, cuando desde el Gobierno empezaron a "planificar las posibles aperturas", se había pensado que "septiembre podía ser un buen momento" para avanzar en ese sentido, "saliendo del invierno y con un buen esquema de vacunación".



En relación a la inmunización contra la enfermedad, el Ministerio de Salud detalló hoy que "se superó la meta prevista para este mes de lograr que el 60% de las personas con 50 años o más cuente con las dos dosis de vacuna", mientras que "completaron su esquema el 67% de las personas con más de 60 años, el grupo etario más afectado por esta enfermedad".



Entre otros datos sobre la situación epidemiológica, Salud agregó que los "casos están disminuyendo en la mayoría de las regiones del país".



Con el auspicioso anuncio oficial de la reducción de los contagios en un 85% desde el pico registrado en mayo pasado, el médico infectólogo Tomás Orduna, coincidió en que se trata de "un buen momento para la Argentina" en el marco de la pandemia.



No obstante, pidió sostener el distanciamiento y las medidas de cuidado preventivo ante la presencia de la variante Delta, porque "se puede pensar un año más de pandemia".



"Estamos en un buen momento en la Argentina, pero si dejamos de mirar el ombligo, vemos que el África subsahariana tiene solo un promedio del 4% de la población vacunada y Sudáfrica un 3%", agregó a Télam el jefe del servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, integrante del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación.



Esa situación y la variante Delta, son dos motivos para que Orduna subraye que "esta pandemia no termina ni a este fin de año, por no pensar un año más".



Si bien la variante Delta no es predominante aún en el país como la Manaos, el especialista aconsejó mirar cómo cambió la curva de Estados Unidos y Gran Bretaña con su expansión.



"Estados Unidos tenía un planchazo fenomenal de casos y tuvo días de más de 100.000 casos, porque se sabe que puede contagiar entre 5 y 8 personas al mismo tiempo en comparación con la cepa original, que eran dos" contagiados, aseguró.



También remarcó que esta variante "nos va a encontrar con mejores valores de vacunación porque estamos logrando mucha vacunación y muy buena entrega de dosis", por lo cual, si genera casos en personas no vacunadas, "serán, inicialmente, sin riesgos".



Por su parte, el médico infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn aseguró esta mañana que "no hay vacunas durmiendo la siesta" en la Argentina y destacó la necesidad de generar confianza sobre la efectividad de la inmunización porque "la mejor prueba" es "la caída de casos de coronavirus en estos tres meses", con alta circulación de personas en la vía pública.



Tras subrayar que la baja sostenida de casos que se registra en las últimas semanas configura un escenario "altamente auspicioso", el infectólogo llamó a "estar atentos" porque aún se desconoce qué impacto tendrá la variante Delta.



De hecho, Cahn planteó que él sería "prudente" en relación a cualquier decisión que ataña a un relajamiento en la obligatoriedad del uso del barbijo: "Yo no me apuraría con el uso del barbijo; sería prudente", enfatizó.



En la misma sintonía, Orduña señaló: "Tenemos que seguir sosteniendo el distanciamiento social porque, si bien hay muchas aperturas, nadie dijo que se puede subir a un transporte o entrar a un lugar cerrado sin barbijo o que se permita un aforo del 100% en teatros".



En ese marco, el especialista llamó a la responsabilidad individual para el uso correcto del barbijo, y llamó la atención sobre la importancia de procurar la circulación de aire en ambientes cerrados, como así también de respetar los aforos y el distanciamiento social.