En el aeropuerto de Ezeiza, entre las 10 y las 12 de la mañana de este martes llegan vuelos desde Mendoza, Florianópolis, Estados Unidos, Brasil, Santiago de Chile y Barcelona. Los protocolos de ingreso de pasajeros están en el foco de atención debido a la amplia propagación del coronavirus COVID-19 a nivel mundial.

La nueva cepa que tiene al mundo científico en busca de una vacuna ya suma alrededor de 118 mil casos y 4.264 fallecidos, aunque la tasa de letalidad de la enfermedad ronda el 2% y se han recuperado 65.105 pacientes. A nivel nacional se han contado, hasta ahora, 17 casos positivos y un fallecido.

En ese contexto, en Ezeiza los controles son aleatorios. Hay pasajeros que dicen que les toman la fiebre, otros que no. Y otros que aseguran que ni siquiera les miraron las declaración jurada.

La situación tampoco es de alarma entre la gente. Muchos siguen dando la bienvenida a sus familiares y amigos con abrazos y besos. Son pocos los que salen de las puertas de embarque o esperan a los viajeros usando barbijos.

Una de ellas es Estela, de 64 años. Está esperando a su hija que viene de México e hizo escala en Houston antes de aterrizar en el país. Usa un barbijo de tela y está parada fuera del edificio de la terminal de llegada C. "Yo creo que no están haciendo muchos protocolos, me ha llegado la información de que no están tomando la temperatura en todos los casos. Y prefiero prevenir". También cuenta que guarda otro barbijo en su cartera, "yo traje para que ella lo use, por las dudas", dice.

Rodrigo, de unos 30 años, viene de Fortaleza, Brasil. Acaba de aterrizar y confirma que le hicieron firmar una declaración jurada y que no le tomaron la temperatura.

Mary tiene alrededor de 60 años, vino con su esposo desde Barcelona a visitar a uno de sus hijos, que emigró de Venezuela hace varios años. Cuenta que a los pasajeros les hicieron firmar una declaración jurada pero que poco menos de la mitad de los pasajeros de su vuelo no firmaron ningún documento porque se acabaron los formularios. "Ellos (personal de Sanidad Fronteriza) están todos vestidos con tapabocas, guantes, son 4 o 5 funcionarios. Cuando se acabó el papel, a los que no firmamos nos tomaban la temperatura antes de salir del avión".