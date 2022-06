Un puestero de un campo situado a unos 60 kilómetros de la ciudad de San Luis fue hallado asesinado a golpes y se investigan las circunstancias del hecho, informaron hoy fuentes policiales.



La víctima fue identificada como Oscar Alberto Ortiz (56), cuyo cuerpo fue encontrado por su hermano el lunes por la tarde a unos 700 metros de la vivienda en que residía, sobre un camino alternativo que conduce al establecimiento San Carlos, apostado sobre la ruta 27, a unos 13 kilómetros al sur de la localidad puntana de Fraga.



El cuerpo presentaba signos de violencia y los peritos constataron que la víctima tenía en su poder solamente un manojo de llaves.



La autopsia practicada luego determino que Ortiz sufrió una golpiza que le provocó traumatismo y hundimiento de cráneo, añadieron las fuentes.



Si bien la puerta de casa del puestero no tenia medidas de seguridad, los pesquisas no constataron desorden alguno y hallaron el teléfono celular de la victima, que fue secuestrado.



En tanto, en el galpón del establecimiento se encontraba un Ford Escort, propiedad de Ortiz, las herramientas con las que realizaba su labor, aunque no fue hallada una carabina con la que el hombre salía a recorrer el establecimiento rural, que cuenta con 500 hectáreas y una extensa plantación de maíz.



Tras las pericias que se llevaron adelante hasta las últimas horas del lunes, el cuerpo de Ortiz fue sometido a una autopsia, que realizó la perito forense Alba Pereira, quien determinó que presentaba un golpe violento en su cráneo, además distintas heridas provocadas con un elemento contundente.



La investigación quedó a cargo de los efectivos del Departamento Homicidios de Villa Mercedes.