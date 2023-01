Un gendarme fue asesinado hoy de un disparo en la espalda cuando viajaba en una moto en la localidad bonaerense de Zárate y los investigadores sospechan que el crimen está relacionado a una tentativa de robo, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho se registró pasadas las 6, cuando personal policial arribó a la intersección de la calle España y ruta 9 en la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.



En ese lugar, los agentes se encontraron con una persona que había caído de su moto KTM 500 y se encontraba inconsciente, señalaron los voceros.



Al arribar la ambulancia, los médicos constataron que el hombre estaba fallecido y que tenía un disparo en el omóplato izquierdo.



Según las fuentes, la víctima fue identificada como Andrés Claudio Rivero, quien era cabo primero de la Gendarmería Nacional (GNA) y prestaba servicio en el Escuadrón 7 Seguridad Ciudadana de El Palomar, a donde se dirigía esta mañana antes de ser asesinado.



Por su parte, los pesquisas indicaron en la escena del crimen se halló una vaina servida calibre .22.



Además, aseguraron que Rivero no registraba ningún faltante entre sus pertenencias ya que se encontró su bolso en el lugar, donde tenía su arma reglamentaria y dos cargadores.



En ese contexto, fuentes judiciales aseguraron a Télam que la principal hipótesis es que el crimen tuvo lugar durante un intento de robo, en el cual los delincuentes, al percatarse que estaban asaltando a un gendarme, abrieron fuego contra él.



"Todavía estaba oscuro y los ladrones no pudieron ver que estaban robándole a un personal de la GNA. Luego de dispararle, no llegaron a robarle la moto y huyeron", explicó a Télam un vocero con acceso a la investigación.



Al respecto de la víctima, las fuentes contaron que "estaba viviendo en un barrio privado a pocos metros del lugar del hecho" junto a su hermana y su cuñada, quienes también son gendarmes.



Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante.