Una mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas hoy frente a sus hijos menores en el barrio de Villa Elvira de la ciudad de La Plata, y por el hecho es buscada su pareja, un hombre que permanecía esta mañana prófugo, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió alrededor de las 2 de esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle 121 bis y 612 y la víctima fue identificada como Cecilia Araceli Góngora (35).



Según indicaron las fuentes, ante un llamado de los vecinos al 911, personal policial acudió a el mencionado inmueble, donde constató que había una mujer herida con arma blanca junto a cuatro menores varones de 6, 9, 13 y 16 años, hijos de la víctima.



Los voceros detallaron que los menores "se hallaban alterados" tras referir que su padre, un hombre llamado Juan Ramón Navarrete (39), había acuchillado por la espalda a su madre durante una discusión.



En ese contexto, los agentes intervinientes intentaron hacer maniobras de RCP a la mujer, que no logró ser reanimada, por lo que se llamó de urgencia al SAME.



Al arribar al lugar, los médicos revisaron a la mujer y constataron su deceso que tenía varias puñaladas y heridas cortantes y su deceso.



A partir de la denuncia de los menores, se realizó un perímetro en el lugar, se presentó personal de Grupo Táctico Operativo (GTO) e intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 a cargo de Virginia Bravo, quien caratuló la causa como "homicidio en contexto de violencia de género", es decir, femicidio, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.



A nivel policial, el caso es investigado y el prófugo Navarrete era buscado intensamente hasta esta mañana por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y de la comisaría 16ta. de La Plata.



En tanto, un familiar de Góngora que prefirió no identificarse señaló a Télam que Navarrete tenía antecedentes de haber cometido violencia de género contra la mujer de 35 años, aunque la víctima no lo denunció ante las autoridades.



"Están destrozados, no sólo perdieron a su mamá, también perdieron a su papá", aseguró a esta agencia el allegado.



Por otro lado, un vocero policial aseguró que víctima y victimario "tenían muy mala relación" y que se habían separado hace un tiempo, aunque habían decidido reconciliarse hace pocas semanas.



Por último, la misma fuente agregó que el arma homicida no fue encontrada en la escena del crimen, por lo que especulan que el femicida escapó a pie del lugar con el cuchillo que utilizó para asesinar a su pareja.