Ayer por la noche recibió el llamado de Mario Quintana, hoy el hombre fuerte de la Jefatura de Gabinete: "Te tenés que ir del banco, porque estamos buscando un equipo económico más homogéneo, alineado", expresó.



El remate estuvo a cargo del presidente, Mauricio Macri, quien se reunió con Carlos Melconian durante una hora y media esta mañana en la Quinta de Olivos. Tras elogiar abiertamente su gestión al frente del Banco Nación y el compromiso que mostró durante su gestión, confirmó lo que horas antes ya le había explicado al economista el jefe de asesores de Gabinete, la mano derecha de Marcos Peña.



Melconian será reemplazado por el ex titular del Banco Central (BCRA), el economista Javier González Fraga, que según explicó el propio Quintana tiene mejor sintonía con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y en particular con el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. De hecho, este último tiene línea directa con González Fraga, quien ocupó la presidencia del BCRA a principios de los 90, en el arranque de la gestión del ex presidente Carlos Menem.



Fuente: Infobae