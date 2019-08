Macri viene de días donde se mostró enérgico

Mauricio Macri y Alberto Fernández ya llevaron a cabo sus campañas de cara a las PASO y ahora deben esperar que el electorado se expida en las urnas. Pero hasta la hora de votar primero, y dirigirse a sus respectivos búnkeres de campaña a aguardar los primeros resultados después, todavía falta tiempo.

Vigente la veda desde el viernes a las 8 de la mañana, los principales candidatos a presidente pasaron el último día de la semana enfrascados en reuniones de trabajo.

Macri almorzó con su mesa chica -compuesta por Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Jaime Durán Barba, a quienes se sumó también Miguel Ángel Pichetto- y luego se reunió con el titular del BICE Francisco "Pancho" Cabrera y el embajador argentino en México, Ezequiel Sabor. Y Fernández, por su parte, se reunió con Cristina Kirchner en el Instituto Patria y mantuvo varias reuniones en sus oficinas.

Sin embargo, ya empezado el fin de semana, ambos planean relajarse y dejar las elecciones en un segundo plano -al menos en lo que respecta a las actividades elegidas- hasta tener que enfrentar el momento cúlmine.

El Presidente se instaló en su quinta familiar, "Los Abrojos", su refugio predilecto de los fines de semana y especialmente aquellos previos a una elección determinante. Más allá del análisis de algún último sondeo proveniente del laboratorio electoral que Juntos por el Cambio tiene en la calle Balcarce al 400, Macri planea recibir el sábado a dos grupos de amigos distintos.

En primer lugar llegarán aquellos con los que el Presidente suele jugar al paddle pese a las distintas intervenciones que atravesó su rodilla derecha: Daniel Awada (hermano de Juliana, su esposa), el titular de la AFI Gustavo Arribas, Hernán Nisenbaum y el actor Martín Seefeld.

A la noche, en tanto, será el turno del grupo que tiene como tradición jugar a las cartas. Ellos son Alejandro Brown, José Torello, Nicolás "Nicky" Caputo -su "amigo del alma"- y el secretario Legal y Técnico de la Nación, Pablo Clusellas.

Llegado el domingo, el Presidente deberá emitir su voto -está previsto que lo haga cerca de las 11 de la mañana en la escuela Wenceslao Posse, ubicada en Juncal al 3100 en el barrio porteño de Palermo- y luego volverá a la quinta. Desde su entorno indicaron que es posible que almuerce con Elisa Carrió, su aliada política de los últimos años.

Por la tarde partirá al ya tradicional búnker electoral del espacio que lidera, ubicado en Costa Salguero, donde se encontrará con los otros referentes de Juntos por el Cambio para conocer los resultados del escrutinio provisorio.

Alberto Fernández tuvo un baño de multitudes en Rosario

Alberto Fernández también tiene planeado realizar sus actividades de esparcimiento predilectas. Al tope de la lista se encuentra recuperar sus paseos con Dylan, su popular perro que ya tiene personalidad propia en redes sociales.

De hecho, Dylan, a través de su community manager, indicó recientemente que no veía tanto a Fernández debido a que sus ocupaciones lo mantienen alejado de su departamento de Puerto Madero, pero aclaró que cuando lograban reencontrarse compensaban el tiempo perdido. Para alegría de Dylan, este fin de semana está destinado a ser uno de esos momentos.

Al igual que su principal rival, el candidato del Frente de Todos revisará las últimas encuestas disponibles, pero planea volver a distenderse con su guitarra. Las canciones de The Beatles, su banda predilecta, seguramente estarán presentes para amenizar la espera.

El domingo Fernández emitirá por la mañana su voto en la Universidad Católica y luego compartirá un almuerzo con su familia. Sabiendo que le espera una noche larga, el candidato planea dormir unas horas antes de partir al barrio de Chacarita, donde el Frente de Todos tendrá su búnker.

El lugar elegido es el "Complejo C", un nuevo espacio artístico y cultural que cuenta con 6.000 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas. Allí es donde realizó el lunes pasado el único acto que compartió con el precandidato a jefe de Gobierno Matías Lammens en territorio porteño, frente a referentes de la juventud y de los centros culturales.

En el centro de operaciones no estará Cristina Kirchner. La ex mandataria viajó a Santa Cruz para poder votar el domingo y regresará el lunes por la mañana ya que no hay vuelos para programados para el domingo por la tarde o la noche.