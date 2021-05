Alexis Guerrera asumió ayer formalmente como nuevo ministro de Transporte de la Nación en reemplazo del fallecido Mario Meoni, tras prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández, en un acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.



"Te tocan dos cosas difíciles, la materia y reemplazarlo a Mario", le dijo el Presidente a Guerrera, antes de tomarle juramento y luego de recordar a Meoni, para quien el jefe del Estado pidió "un fuerte aplauso".



"Ha sido tu amigo también y has trabajado con él. Para nosotros es un gran placer recibirte en el Gobierno. Los amigos de General Pinto (localidad bonaerense de la que Guerrera fue intendente) deben estar orgullosos que un hombre de ahí haya llegado acá al Gobierno nacional, muy merecido", completó Fernández antes de la firma del Decreto de Designación 288.



Tras la asunción, Guerrera aseguró en conferencia de prensa que no se estatizará la Hidrovía Paraná-Paraguay sino que recuperará "un rol que hoy no tiene en el manejo", a través de los próximos pliegos de licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento.



"No vamos por el camino de la estatización", aclaró Guerrera, sino que con los nuevos pliegos se generará "un gran avance", con una fuerte participación de todos los gobiernos provinciales que tienen contacto con el río Paraná.



Para Guerrera, el desafío inmediato "es acompañar las medidas del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)" firmado por el Presidente sobre la pandemia del coronavirus "para reducir la circulación a los esenciales", y alertó que "el mundo está en la tercera ola. Algunos países en la cuarta, que impacta muy fuerte".



Télam